У період тимчасової окупації громади загарбник командував діями підлеглих під час проведення каральних акцій проти місцевих жителів.

Довічне позбавлення волі заочно отримав російський капітан Дмитро Дьоготь, який причетний до масових вбивств цивільного населення в Україні.

Як повідомив прес-центр СБУ, перебуваючи на посаді керівника розвідки 64-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил Росії, він брав участь у захопленні Бучанського району на Київщині.

В спецслужбі поінформували, що у період тимчасової окупації громади Дьоготь командував діями підлеглих під час проведення каральних акцій проти місцевих жителів.

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Зазначається, що у ході таких "рейдів" окупанти викрадали та вбивали людей, а також грабували приватні помешкання. При цьому військовий посадовець власноруч застосовував вогнепальну зброю проти цивільних.

"Встановлено, що 3 березня 2022 року на одній з вулиць селища Гавронщина Дьоготь зупинив беззбройного 70-річного громадянина і вдарив його в обличчя прикладом автомата. Після падіння потерпілого окупант розстріляв чоловіка в спину. Ініційована СБУ судово-медична експертиза підтвердила, що причиною загибелі місцевого жителя стали численні вогнепальні поранення і втрата крові", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів суд визнав Дьогтя винним за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) і призначив йому довічне позбавлення волі заочно. Наразі тривають комплексні заходи для встановлення місця перебування засудженого для його покарання за злочини проти громадян нашої держави.

Воєнні злочини росіян у Київській області

Російські військові на важкій техніці увійшли до Бучі зранку 27 лютого 2022 року. Того ж дня міський голова Анатолій Федорук повідомив про перших загиблих.

31 березня 2022 року Збройні сили України звільнили Бучу від російської окупації.

Після деокупації територій Київщини стали відомі жахливі злочини російських військових проти мирних українців. Братські могили, в яких знаходилися сотні місцевих жителів, були виявлені у Бучі. При цьому на тілах убитих знайшли ознаки насильницької смерті. Крім того, на вулицях Бучі лежали трупи розстріляних жителів, в тому числі і жінок. Багатьох загиблих окупанти намагалися спалити.

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