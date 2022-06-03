Вартість поштового набору дорівнює близько 50 доларів.

"Укрпошта" продасть на eBay 100 тисяч поштових наборів "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!" вартістю біля 50 доларів.

Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

"В своєму онлайн-магазині на eBay, який "Укрпошта" запустила 25 травня, компанія планує продати 100 тис. поштових наборів "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!", кожен з яких містить тематичний марковий аркуш номіналом F чи W, конверт та картку. Перш за все ці набори розраховані на іноземців, які через високу популярність марок з кораблем хочуть придбати собі пам’ятний символ", - йдеться в повідомленні.

В прес-службі зауважили, що крім поштових наборів, в онлайн-магазині можна придбати брендовані футболки, світшоти, а також кепки із зображенням легендарної поштової марки.

Зазначається, що вартість поштового набору "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!" - 49,95 долара (приблизно 1 тисяча 500 гривень) та крім вартості самої продукції охоплює витрати на доставку та благодійний внесок у розмірі 5 доларів.

"Сума зібраних в такий спосіб благодійних коштів буде перерахована на рахунок "Укрпошти" в благодійному фонді KSE Foundation і згодом спрямована на одну із благодійних ініціатив: організацію логістики гуманітарних вантажів, закупку гуманітарної допомоги чи відновлення закладів освіти (шкіл і дитячих садочків)", - йдеться в повідомленні.

В прес-службі також нагадали, що "Укрпошта" стала першою поштою у світі з онлайн-магазином на eBay.

Марки з кораблем: довідка УНІАН

12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!" накладом 1 млн штук.

13 квітня українські військові влучили у російський крейсер "Москва" з протикорабельної ракетної системи "Нептун", завдавши йому серйозних пошкоджень. Пізніше в Росії підтвердили, що крейсер "Москва" затонув під час буксирування в порт.

20 квітня генеральний директор компанії Смілянський заявив, що "Укрпошта" припинила продаж марки. За його даними, було продано близько 700 тисяч марок, ще 100 тис.будуть виділені на інтернет-магазин компанії. Решта тиражів буде виділено на подарунки офіційним делегаціям, до музеїв тощо.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня в продаж була випущена марка "Русскій воєнний корабль… Всьо!". "Укрпошта" за 5 днів продала понад 3 млн таких марок.

Фраза "Русскій воєнний корабль, іді ...!" була вимовлена українським морським піхотинцем у відповідь на пропозицію російського військового корабля здатися під час атаки на острів Зміїний в перший день вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Після цього вислів став одним із символів боротьби України з російськими загарбниками.