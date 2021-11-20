Над проектом працювала команда з понад двохсот фахівців.

В україні запрацювала онлайн-платформа "Чорнобиль. Подорож", за допомогою якої можна здійснити віртуальну мандрівку Чорнобильською зоною відчуження.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Проект створено Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України спільно з Державним агентством з управління зоною відчуження за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики.

Перейшовши за посиланням , можна здійснити інтерактивну подорож у просторі та часі:

політати над сучасною Прип’яттю;

радіолокаційною станцією "Дуга" та покинутими селами Полісся;

ознайомитися з хронологією аварії та світовим контекстом 1986 року;

почути розмови про майбутнє зони відчуження та історії людей, чиї долі змінила катастрофа.

Сайт "Чорнобиль. Подорож" створений за принципами скролітелінгу – це безперервна розповідь з мультимедійними елементами, що активуються під час гортання й натискання.

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В ОП хочуть, щоб Чорнобиль став не місцем забуття, а точкою розвитку та правильних висновків.

Повідомляється, що над проектом працювала команда з понад двохсот фахівців: від істориків до радіологів. На сайті представлені розсекречені документи та наукові дослідження, що допомагають розібратися в причинах трагічних подій та зруйнувати поширені міфи про Чорнобиль.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у дворі школи посеред Чорнобильської зони відчуження влаштували концерт електронної музики.

Автор: Олег Давигора