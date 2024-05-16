За словами посадовця, енергосистема України працює як "єдиний організм".

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що відключення світла, які вже застосовувалися, рівномірно розподіляються по всіх областях країни.

"Відповідно обленерго в регіонах формують графіки планових обмежень на основі цих лімітів. Ситуація для всіх регіонів однакова тому, що енергосистема працює як єдиний організм. Немає значення - де саме знаходиться споживач, окрім специфічних випадків, де мережа не пропускає достатньо електроенергії. На сьогодні це Криворізький район Дніпропетровщини. В усіх інших областях ситуація абсолютно ідентична", - пояснив він в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, графіки відключень розроблені заздалегідь кожним обленерго та оновлюються за традицією щороку.

Відео дня

"Говорити про частоту та тривалість відключень варто з обленерго, які розподіляють між споживачами доведені ліміти. Але чим більший дефіцит в країні, тим триваліші графіки. Обсяг дефіциту, як я вже сказав, залежить від декількох факторів. Зокрема, і від можливих подальших російських обстрілів. Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати застосування обмежень та їхню тривалість", - запевнив Кудрицький.

Відключення світла в Україні - останні новини

Своєю чергою радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК Укренерго Юрій Бойко заявив, що відключення світла в Україні можуть тривати до кінця літа.

"Все літо, варто налаштуватися, що ми будемо жити в тих умовах, які добу тому почалися. Якщо ми говоримо про травень, то ці обмеження могли початися пізніше, аби він не був такий холодний… Люди почали користуватися нагрівальними приладами більш активно і це призвело до того, що в системі почало катастрофічно не вистачати електроенергії навіть з урахуванням того, що ми активно залучаємо імпорт та аварійну допомогу", - зауважив радник.

Водночас в ДТЕК попередили, що з 16:00 у Києві за вказівкою "Укренерго" будуть знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень. Зазначається, що з графіками можна ознайомитись на сайті оператора системи розподілу. Також жителі Києва мають можливість встановити сповіщення на застосунок "Київ цифровий", де також є ці графіки.

Вас також можуть зацікавити новини: