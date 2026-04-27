Зеленський хоче продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації

Відповідні законопроекти про затвердження указів глави держави внесені на розгляд Верховної Ради.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проекти законів щодо продовження строків дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на три місяці.

Відповідні законопроекти про затвердження указів глави держави "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" зареєстровано в парламенті.

Як сказано у пояснювальній записці, глава держави пропонує парламенту продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 4 травня 2026 року на 90 діб.

При цьому, зазначається, що реалізація відповідного закону "сприятиме вжиттю адекватних заходів, спрямованих на відбиття збройної агресії Російської Федерації проти України".

Так само пропонується на 90 діб продовжити строк проведення загальної мобілізації.

Як повідомляв УНІАН, минулого разу Верховна Рада 14 січня 2026 року продовжувала воєнний стан і мобілізацію.

24 квітня міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що перші 10 із 30 проєктів щодо покращення умов мобілізації майже готові до запуску.

