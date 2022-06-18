У разі соціального вибуху армія Білорусі може перейти на бік народу.

Вторгнення в Україну військ Білорусі може стати кінцем політичної кар'єри Олександра Лукашенка і спровокувати соціальний вибух.

Про це в колонці для НВ написав військовий експерт Олег Жданов.

"Цей напад на Україну може стати кінцем Лукашенка. Він тому і намагається максимально відстрочити дату вторгнення. Тому, що на сьогодні для нього це віддавання наказу про початок вторгнення може стати тригером для соціального вибуху всередині країни. Або невіддавання наказу може стати тригером для того, щоб Путін зробив спробу його усунення від влади", - зазначив експерт.

Жданов також не виключає, що в разі соціального вибуху армія Білорусі стане на бік народу.

"У Лукашенка дуже серйозне загрозливе становище. І, попри те, що армія є силовою структурою, якщо буде народне невдоволення, то армія може підтримати народ. І може перейти на бік народу і відмовитися виконувати наказ по вторгненню. І це може призвести до відсторонення його від влади. Ці ризики Лукашенко розуміє. Але він сам себе загнав у такий кут, коли з одного боку невдоволення суспільства і самої армії, а з іншого боку у нього Путін, який наполягає на тому, щоб Білорусь втрутилася в ситуацію в Україні — вступила у війну", - заявив експерт.

Війна в Україні та поведінка Білорусі:

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення на територію незалежної України.

25 лютого з'явилася інформація про те, що Білорусь може ввести свої війська на територію України.

З першого дня вторгнення російські війська використовували територію Республіки для нанесення ракетних ударів по українських містах.

10 травня начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич оголосив про розгортання угруповання сил Спеціальних Операцій на кордоні з Україною

23 травня стало відомо про те, що Білорусь розгортає на кордоні з Україною додаткові підрозділи та веде розвідку.

24 травня Олександр Лукашенко заявив про необхідність створити Південне оперативне командування, бо злякався військового тиску з боку Польщі, Литви та Латвії.

3 червня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська повідомила, що Білоруська армія отримувала наказ про напад на Україні, але вище військове командування його загальмувало.

Станом на 5 червня Білорусь активно облаштовувала позиції на кордоні з Україною та проводила розвідку.

16 червня президент України Володимир Зеленський доручив перевірити готовність до оборони у чотирьох областях у разі вторгнення з території Білорусі.

17 червня Лукашенко пригрозив ударами по Києву.

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