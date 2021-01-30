Про звільнення українців з полону повідомив президент Володимир Зеленський.

У суботу, 30 січня, з піратського полону звільнили шістьох українських моряків.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, йдеться про членів екіпажу судна Stevia, яких півтора місяця утримували в піратському полоні в Нігерії.

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"Наші громадяни в безпеці, чекаємо на їхнє якнайшвидше повернення на батьківщину. Дякую українським дипломатам та всім, хто був причетний до звільнення наших співвітчизників", - написав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня 2020 року пірати у Гвінейській затоці біля берегів Нігерії напали на суховантаж STEVIA і взяли в полон 8 членів екіпажу, у тому числі 6 громадян України.

Власником судна є албанська компанія.

За даними порталу для моряків Seafarers Journal, на атакованому у водах Гвінейської затоки судні Stevia перебували 15 членів екіпажу. Озброєні пірати взяли в заручники 8 членів екіпажу і зникли в невідомому напрямку.

До редакції морського порталу тоді написала дочка одного із захоплених моряків. За її інформацією, на судні батько працює старшим помічником капітана і він точно серед заручників.

Вона уточнила, що з 8 заручників - 6 українців (капітан, старший помічник, 2-й помічник капітана, старший механік, електромеханік і вайпер).

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Автор: УНІАН