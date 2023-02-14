Андрій Демченко зазначив, що станом на 14 лютого до ДПСУ надійшло понад 2 тисячі звернень від держорганів.

З моменту введення заборони на виїзд чиновників з України прикордонники не пропустили через кордон майже 30 чиновників. Відмови були обґрунтовані невідповідністю умовам перетину держкордону під час воєнного стану.

"За час дії змін, які уряд вніс до правил перетину держкордону громадянами України, що стосується певної категорії осіб державних службовців, прикордонники не випустили з країни майже 30 осіб. Вони не відповідали умовам перетину держкордону на час дії воєнного стану. Адже для такої категорії осіб була визначена можливість перетину кордону виключно у службове відрядження", - розповів спікер ДПСУ Андрій Демченко в коментарі виданню "Українська правда".

При цьому він зазначив, що в прикордонну службу держоргани надсилають списки співробітників. За його словами, до 14 лютого таких листів надійшло понад 2 тисячі.

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У той же час Демченко вказав, що пасажиропотік на кордоні знизився до рівня 70-75 тисяч осіб на добу в обох напрямках.

"Цей показник навіть нижче того, який фіксувався до періоду новорічно-різдвяних свят. Всього в січні пасажиропотік знизився на 9%", - підсумував представник ДПСУ.

Заборона на виїзд з України для чиновників - що відомо

23 січня президент Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяв посадовим особам виїжджати за межі України лише у службові відрядження.

27 січня Кабінет міністрів схвалив постанову, яка забороняє на виїзд чиновників за кордон без поважних причин. При цьому в ДПСУ повідомили, що передбачено ряд винятків, в рамках яких за кордон можуть виїжджати:

батьки-одинаки для відвідування дітей за кордоном;

для лікування за кордоном;

на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном.

Пізніше уряд розширив список категорій жінок і чоловіків серед держслужбовців, які під час війни можуть виїхати за кордон.

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