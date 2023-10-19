Зараз розслідування у справі провадить Бюро економічної безпеки.

Адвокати бізнесмена Ігоря Коломойського звернулися до Офісу генпрокурора з клопотанням забрати у Бюро економічної безпеки справу, що стосується "Приватбанку", і передати її для розслідування до Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Однак захист отримав відмову, пише ТСН із посиланням на адвоката Олександра Лисака.

"10 жовтня нами було направлено Генеральному прокурору клопотання про зміну підслідності кримінального провадження No 72023000410000034, у якому Коломойському Ігорю Валерійовичу було вручено повідомлення про підозру. Зокрема, ми просили передати розслідування даного кримінального провадження від Бюро економічної безпеки до НАБУ, яким, для прикладу, розслідується ряд інших кримінальних правопорушень пов’язаних з Приватбанком. Однак, сьогодні ми отримали постанову про відмову у задоволенні даного клопотання", – розповів він.

Лисак зазначив, що захист спробує оскаржити цю відмову.

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Справа Коломойського – останні новини

Як писав УНІАН, у вересні СБУ повідомила Ігорю Коломойському про підозру за двома статтями – шахрайство та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Суд обрав бізнесмену запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 509 млн грн. Пізніше розмір застави збільшили до 3,9 мільярдів гривень.

Зокрема бізнесмена звинувачують у заволодінні 5,8 млрд грн в 2013-2014 за допомогою співробітників "ПриватБанку", засновником і акціонером якого він був.

6 жовтня Київський апеляційний суд відмовив адвокатам Коломойського, які просили зменшити розмір застави до початкового рівня.

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