Відомий техноблогер назвав п'ять найкращих смартфонів, випущених у 2026 році

До списку увійшли пристрої Samsung, Oppo, Honor та Vivo.

Відомий техноблогер SuperSaf з 2-мільйонним YouTube-каналом підбив проміжні підсумки 2026 року, вибравши п'ять найкращих нових смартфонів на цю мить. iPhone 17 Pro у списку немає, оскільки він вийшов минулого року.

Блогер не складав топ-листів і не розкладав телефони за місцями, але вибрав найкращі пристрої в різних категоріях.

Samsung Galaxy S26 Ultra. Це топовий флагман, який оснащений усім необхідним для швидкої та комфортної роботи. Це перший у галузі приватний екран (приховує елементи від сторонніх очей), універсальна система камер, стилус S Pen і найкращі функції штучного інтелекту. А оновлення пристрій отримуватиме аж до 2033 року.

Honor Magic 8 Pro . Ще один флагман, реліз якого залишився в тіні гучної прем'єри Galaxy S26 Ultra. Проте за низкою характеристик, включаючи ємність батареї та яскравість дисплея, він не просто конкурує, а перевершує лідерів ринку.

OPPO Find X9 Ultra . Потужний телефон із крутими фотоможливостями – він отримав унікальну систему з двох 200-мегапіксельних сенсорів і 50-мегапіксельного перископа з 10-кратним оптичним зумом .

Vivo X300 Ultra. Головний фотофлагман 2026 року, оснащений унікальною системою камер Zeiss з двома 200-Мп сенсорами (основний і телеоб'єктив). За словами блогера, у пристрої немає другорядних камер, оскільки кожна має передові параметри.

OPPO Find N6 . Розкладний смартфон OPPO отримав високі оцінки як найкращий складаний смартфон, завдяки практично невидимій складці дисплея, захисту за стандартом IP59 та топовій продуктивності.

