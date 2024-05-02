Якщо раніше для ремонту смартфонів доводилося використовувати запаси комплектуючих, що залишилися на складах Apple, то тепер вичерпалися і вони.

В авторизованих сервісних центрах Apple в Росії закінчилися оригінальні запчастини для техніки, що випускається яблучною компанією. Як повідомляють росЗМІ, на цьому тлі вже припинено обслуговування деяких моделей iPhone і макбуків.

Якщо раніше для ремонту смартфонів доводилося використовувати запаси комплектуючих, що залишилися на складах Apple, то тепер вичерпалися і вони. Що робити далі - ніхто не знає.

Поки що в Росії продовжують функціонувати сервісні центри компанії, але незабаром вони втратять статус авторизованих, кажуть експерти. Уже зараз є схема, за якою в процесі ремонту використовуються запчастини китайського походження або деталі, вилучені зі старих апаратів.

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Нагадаємо, Apple однією з перших заявила про припинення співпраці з РФ після 24 лютого і відхід з російського ринку. Але тільки з 2 березня 2024-го компанія повністю перестала постачати деталі до своїх пристроїв у РФ.

При цьому, є відомості, що компанія досі частково присутня на ринку. Так, новенькі iPhone 15 на старті можна було вільно купити в РФ навіть всупереч санкціям. А в січні 2024 року Apple поповнила бюджет Росії на $13 млн, сплативши антимонопольний штраф.

У найближчих планах у Apple анонс нових планшетів у травні, і обидва продукти є дуже очікуваними: iPad Pro вперше отримають OLED-екрани замість LCD, а сімейство Air вперше вийде одразу у двох розмірах та отримає нову діагональ 12,9 дюйма.

А новенькі iPhone 16 представлять у вересні. Основні подробиці нам уже відомі: Pro-моделі виростуть у розмірах і отримають "прокачані" камери та батареї. Базові моделі відрізнятимуться вертикальною камерою і рекордною кількістю забарвлень. А ще в новому поколінні з'явиться нова кнопка - причому відразу у всіх моделей.

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