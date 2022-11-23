Американська компанія SpaceX подала до суду на українську компанію ТОВ "Старлінк" та на Укрпатент через назву Starlink.
Відповідне провадження було відкрито 24 жовтня, а перше засідання заплановано на 8 грудня, повідомляє dev.ua.
Американці вимагають достроково припинити дію торговельної марки української "Старлінк", яка подала заявку на реєстрацію бренду ще у березні 2010 року, а сама реєстрація відбулася у лютому 2011-го. Водночас дочірня компанія Starlink в Україні – ТОВ "Старлінк Юкрейн", запрацювала в Україні лише у квітні 2022 року.
Засновник ТОВ "Старлінк" Сергій Дулицький розповів, що юристи SpaceX зв'язались з ним ще рік тому й почали вимагати віддати їм торговельну марку, оскільки Starlink – "це всесвітньо відомий бренд".
Чоловік наголошує, що ТОВ "Старлінк" надає IT-послуги під брендом StarLink понад 14 років. Його компанія зареєстрована у 2009-му, тоді як американська Starlink була анонсована у 2015 році, а послуги запустила у 2020-му.
"Ми ж не винні в тому, що обрали таку назву. До речі, ще задовго до того, як з’явився сам Starlink", — обурився Дулицький.
Варто додати, що він допускає допускає можливість переговорів з компанією, якщо SpaceX компенсує витрати на відмову від бренду. Чоловік пояснив, що по цій назві його бізнес знають клієнти, а також багато років на цьому домені працювала пошта.
Starlink в Україні
В Україні супутниковий інтернет Starlink офіційно запрацював 26 лютого. Близько 20 тисяч супутникових одиниць Starlink було передано Україні від початку повномасштабного вторгнення російських військ у лютому.
Після цього їхня кількість почала тільки зростати. Супутниковий інтернет активно використовується не тільки військовими, а й на деокупованих територіях, де немає зв'язку.
Довідка УНІАН. Starlink - проект американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.