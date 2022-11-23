Засновник компанії переконує, що вони почали працювати задовго до того, як з'явився американський Starlink.

Американська компанія SpaceX подала до суду на українську компанію ТОВ "Старлінк" та на Укрпатент через назву Starlink.

Відповідне провадження було відкрито 24 жовтня, а перше засідання заплановано на 8 грудня, повідомляє dev.ua.

Американці вимагають достроково припинити дію торговельної марки української "Старлінк", яка подала заявку на реєстрацію бренду ще у березні 2010 року, а сама реєстрація відбулася у лютому 2011-го. Водночас дочірня компанія Starlink в Україні – ТОВ "Старлінк Юкрейн", запрацювала в Україні лише у квітні 2022 року.

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Засновник ТОВ "Старлінк" Сергій Дулицький розповів, що юристи SpaceX зв'язались з ним ще рік тому й почали вимагати віддати їм торговельну марку, оскільки Starlink – "це всесвітньо відомий бренд".

Чоловік наголошує, що ТОВ "Старлінк" надає IT-послуги під брендом StarLink понад 14 років. Його компанія зареєстрована у 2009-му, тоді як американська Starlink була анонсована у 2015 році, а послуги запустила у 2020-му.

"Ми ж не винні в тому, що обрали таку назву. До речі, ще задовго до того, як з’явився сам Starlink", — обурився Дулицький.

Варто додати, що він допускає допускає можливість переговорів з компанією, якщо SpaceX компенсує витрати на відмову від бренду. Чоловік пояснив, що по цій назві його бізнес знають клієнти, а також багато років на цьому домені працювала пошта.

Starlink в Україні

В Україні супутниковий інтернет Starlink офіційно запрацював 26 лютого. Близько 20 тисяч супутникових одиниць Starlink було передано Україні від початку повномасштабного вторгнення російських військ у лютому.

Після цього їхня кількість почала тільки зростати. Супутниковий інтернет активно використовується не тільки військовими, а й на деокупованих територіях, де немає зв'язку.

Довідка УНІАН. Starlink - проект американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.

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