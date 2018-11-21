Начальник Тернопільського міського управління транспорту подав до суду на одного з організаторів «тарифного майдану»

Тарифна епопея триває в Тернополі з початку листопада, коли в місті вирішили сильно підняти ціни на проїзд.

Начальник Тернопільського міського управління транспорту Ігор Мединський подав до суду на одного з організаторів «тарифного майдану» Олега Синовця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив сам Синовець.

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«Начальник управління транспорту подає на мене до суду через "захист честі та гідності"… Мені ось цікаво, чи не атрофовані ці чесноти в самого позивача? Звісно, найкращий захист – це напад, тому думаю, що подача позову до суду, це не тільки відвернення уваги від головної проблеми в місті (високі тарифи в транспорті та відставка Мединського), але й спосіб психологічного тиску на мене та інших активних людей, які з цим борються. Проте якщо я такі позови сприймаю з посмішкою, то не виключаю, що декого це може налякати. Відверто кажучи мені байдуже на чию користь завершиться суд тому, що знаю як по різному можна трактувати ті, чи інші закони, на скільки багато залежить від професійності юристів та рівня неупередженості суддів. Мені важливо інше – доки ми ще будемо терпіти таких «управлінців», які відстоюють інтереси приватного бізнесу?

В мене виникає кілька логічних запитань:

1. Чому пан Мединський досі не подав позов до суду на приватних перевізників, як два дні саботували перевезення?

2. Чому пан Мединський не подав позов на рішення виконкому від 30.10.2018р. через який тернополяни були змушені їздити 5 днів громадським транспортом за найвищими тарифами в Україні (до 9 грн)?

3. Чому пан Мединський відстоює інтереси приватних перевізників, а не інтереси тернополян, які платять йому заробітну плату зі своїх податків?

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4. Чому досі ця людина залишається на посаді начальника управління транспорту?», – написав Синовець.

Звільнення з посади Мединського була одною з вимог активістів під час акцій протесту, також на невідповідність займаній посаді начальнику натякали депутати під час засідання транспортної комісії.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада в Тернополі зросли ціни на проїзд в громадському транспорті. При цьому готівковий тариф став найвищим в Україні: 8 грн у тролейбусі та 9 грн за проїзд в маршрутному автобусі. Тернополян ці тарифи обурили, оскільки стан маршруток, діючі графіки курсування транспорту та безкультур’я водіїв не задовольняли пасажирів навіть при попередніх тарифах.

У Тернополі діє диференційована плата за проїзд.

Для власників пільгової «Картки тернополянина» тарифи у тролейбусах з 1 листопада зросли з 3 до 5 грн (на 67%), у маршрутках – з 4 до 6 грн (на 50%).

При сплаті неперсоніфікованим електронним проїзним квитком або безконтактною банківською карткою пасажирам доводилося з 1 листопада платити 6 грн у тролейбусі (удвічі більше) та 7 грн у маршрутці (на 75% більше).

4 листопада о 12 год на Театральному майдані відбулася акція протесту проти запроваджених тарифів, участь в якій взяли орієнтовно 1 тис. осіб.

Після акції люди з 14 до 16 год перекрили рух на 5-ти дорогах, паралізувавши рух транспорту в центральній частині міста та повністю зупинивши електротранспорт.

5 листопада вранці понад 200 осіб провели пікет міської ради, вимагаючи скасування нових тарифів. Учасники акції протесту озвучили ультиматум, що якщо їхні вимоги не будуть виконані в найближчі години, вони знову перекриють дороги.

Відтак 5 листопада виконком скасував своє рішення про запровадження нових тарифів і повернув колишні.

6-7 листопада перевізники без попередження влаштували демарш, не випустивши автобуси на маршрути.

З 8 листопада, після погрози від депутатів та міського голови розірвати угоди з перевізниками, маршрутки знову почали курсувати містом за попередніми тарифами.

15 листопада виконком затвердив нові тарифи. З 17 листопада вартість проїзду у тролейбусах складає 5 грн незалежно від форми розрахунку, тобто як при оплаті «Картою тернополянина», електронним проїзним квитком, так і при готівковому розрахунку. У маршрутних автобусах тариф становить 6 грн для усіх пасажирів як при безготівковому розрахунку, так і при сплаті готівкою.

З 20 грудня 2018 року вступлять в дію диференційовані тарифи, коли вартість оплати за проїзд готівкою чи будь-яким іншим способом, за винятком «Карти тернополянина», буде дорожчою.

Робиться це з метою виведення з обігу готівки при розрахунку за проїзд та ведення чіткого обліку пасажирів, пояснюють в мерії.

З 20 грудня вартість проїзду для пасажирів з «Картою тернополянина» та для власників неперсоніфікованого проїзного квитка тривалого користування у тролейбусах становитиме 5 грн, при готівковому розрахунку та розрахунку банківською карткою – 6 грн.

У маршрутних автобусах вартість проїзду для власників персоніфікованої «Карти тернополянина» та не персоніфікованого проїзного складе 6 грн, при розрахунку готівкою та банківської карткою – 7 грн.