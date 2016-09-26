На Тернопільщині товарообіг за 8 місяців зріс на 10% – ДФС

Як повідомили УНІАН у Тернопільській митниці ДФС, загалом було здійснено товарообіг на 356,6 млн дол. США.

Імпорт товарів проведено на 181,4 млн дол. США (збільшився на 16%), експорт – 175,2 млн дол. США (збільшився на 5%).

Зокрема, в серпні цього року загальний товарообіг склав 55,3 млн дол. США.

Загалом за 8 місяців було оформлено тис. 14 394 митних декларації (5 723 імпортних, 5 609 експортних та 3 062 інших), що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2015 року.

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Зовнішньоекономічні операції проводились з торговельними партнерами із 67 країн світу.

Найбільше товарів (за вартістю) в область надійшло з Польщі, Німеччини, Великобританії, Італії та Швейцарії. Водночас експортувалися товари здебільшого до Польщі, Італії, Нідерландів, Німеччини, Румунії, Литви, Білорусії, Молдови та Росії.