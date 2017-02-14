У Тернополі на 6 днів перекриють рух транспорту на центральному майдані

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення прийняв міськвиконком. У документі сказано, що рішення прийнято на підставі звернення курії Тернопільсько-Зборівської Архиєпархії УГКЦ з метою забезпечення охорони реліквії, громадського порядку та безпеки дорожнього руху під час перебування в Архикатедральному соборі Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці ікони Спаса Нерукотворного.

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Катедральний собор розташований поруч з майданом. Рух буде перекритий в межах вул. Й. Сліпого, вул. Листопадова та вул. Гетьмана Сагайдачного з 16 по 22 лютого 2017 року. На цій ділянці встановлять дорожні знаки згідно зі схемою організації дорожнього руху.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого на Тернопільщину привезли чудотворну ікону Лику Христового із захристії Папи Римського.

З 12 по 15 лютого вона перебуває у Марійському духовному центрі, а з 16 по 22 лютого її для почитання виставлять у соборі Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці у Тернополі.

Довідка УНІАН. Нерукотворний образ Ісуса Христа – це особлива ікона Спасителя, зображена в чудесний спосіб нелюдською рукою. Науковці розглядають його як одне із найдавніших зображень лику Христа, які дійшли до наших днів.

Він відомий також як Спас Нерукотворний, Святий Лик, Зображення з Едесси або Мандиліон, що у перекладі означає «обрус».

Історія нерукотворного образу оповита багатьма переказами. Згідно одного з них, праведна Вероніка обтерла обличчя Христа під час хресної дороги і на полотні залишився образ. Інша вказує на історію зцілення едеського царя Авгаря ликом Спасителя, зображеного в чудесний спосіб на полотні, яким Христос обтер своє обличчя.

Реліквія є найстарішим зображенням обличчя Ісуса Христа. Едеський король у VII ст. наказав закрити і замурувати реліквію, щоб її не втратити. Згодом під час реставрацій цю реліквію віднайшли. Мандиліон потрапив до Риму з Едеси. У Римі у 1870 році Блаженний Папа Пій ІХ наказав перевезти її до Ватикану, оскільки на той момент італійський полководець Гарібальді вже нападав на Рим. Сьогодні цей Нерукотворний образ Господній як неоціненний скарб християнської традиції зберігається у Папській Захристії Секстинської Капелли. Щороку він виставляється для почитання після Вечірні у 5-ту неділю Великого посту в базиліці Святого апостола Петра, на балконі над монументальною статуєю святої Вероніки, яка тримає в руках хустину, на якій відбите Христове обличчя.