Європа повертається до карантинних обмежень через "Омікрон" / фото REUTERS

Міністерство іноземних справ України представило оновлену інформацію щодо країн, відкритих для українських туристів станом на 10 грудня 2021 року, зважаючи на ситуацію з поширенням штаму коронавірусу "Омікрон".

Оновлена карта подорожей опублікована в Telegram-каналі Коронавірус_інфо.

В МЗС наголосили, що наразі для перетину кордону європейських країн у туристичних цілях, окрім стандартних документів, українцям необхідно надати COVID-сертифікат, негативні результати тесту або сертифікат про одужання, або їхню комбінацію.

Водночас деякі країни через локдаун закрили свої кордони або рекомендують утриматися від подорожей. 

За яких умов країни Європи пускають туристів з України / фото МЗС України

Зокрема, станом на 10 грудня українським туристам повністю заборонено подорожувати до:

  • Білорусь
  • Болгарія
  • Мальта
  • Сан-Марино
  • Словаччина

Лише повністю вакциновані українські туристи можуть потрапити до таких країн:

  • Бельгія
  • Естонія
  • Іспанія
  • Латвія
  • Литва
  • Німеччина
  • Фінляндія
  • Франція
  • Чехія
  • Швеція

Вакцинацію + тест, довідку про одужання + тест або ПЛР-тест + самоізоляція по прибуттю вимагають Ісландія та Румунія.

Читайте такожНам тут раді: які країни Європи визнають CoronaVacСертифікат про вакцинацію або негативний тест підійдуть для таких країн, як Монако та Чорногорія.

За умови вакцинації + тест або одужання + тест, або ПЛР-тест для українців відкрита Ірландія.

Вакцинація, сертифікат про одужання або тест з самоізоляцією по прибуттю приймаються в таких країнах, як Австрія та Польща (втім, у випадку останньої з 15 грудня знадобиться ще ПЛР-тест за 24 години до прибуття).

За умови наявності сертифіката вакцинації або довідки про одужання відкрита лише Данія.

Вакцинація, сертифікат про одужання або тест приймаються в таких країнах:

  • Андорра
  • Боснія і Герцеговина
  • Молдова
  • Північна Македонія
  • Сербія
  • Туреччина
  • Хорватія

Вакцинація + тест або тест + самоізоляція приймаються в Італії.

Тест після приїзду + або вакцинація, або одужання, або підходять для Греції.

Вакцинцію або ПЛР-тест приймає Угорщина.

Вакцинація або ПЛР-тест, і в обох випадках додатковий тест по прибуттю потрібні для Кіпру та Грузії.

З вакцинацією + тест впускають Нідерданди.

Вакцинація або ПЛР-тест або довідка про одужання підійдуть для в'їзду до Албанії.

Вакцинацію + ПЛР-тест вимагають Швейцарія та Ліхтенштейн.

Вакцинація + тест після прибуття потрібні для подорожей до Норвегії.

Вакцинація + ПЛР-тест або одужання + ПЛР-тест потрібні для в'їзду до Португалії.

Вакцинацію + ПЛР-тест + тест після прибуття на другий день (самоізоляція на ці дні) або ПЛР-тест + тест після прибуття на другий та восьмий день (самоізоляція на ці дні) вимагає Великобританія.

При цьому слід враховувати, що частина країн Євросоюзу визнає лише чотири схвалені ЄС вакцини (AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson та Moderna), а частина також CoronaVac та CoviShield, які активно використовуються в Україні.

Задля уникнення неприємних ситуацій в МЗС радять перед плануванням подорожей за кордон ознайомитися з актуальною інформацією про умови в’їзду до певної країни на інтерактивній мапі

Як повідомляв УНІАН, Австрія з 11 грудня 2021 року, після трьох тижнів тотального локдауну, знову пускатиме іноземних туристів.

Натомість з 15 грудня всі мандрівники, які прибули в Польщу з країн, що не входять до Шенгенської зони, повинні будуть додатково мати негативний тест на COVID-19, зроблений не раніше ніж за 24 години до перетину кордону. 

Автор: Марина Григоренко