Деякі країни через локдаун закрили свої кордони або рекомендують утриматися від подорожей.

Міністерство іноземних справ України представило оновлену інформацію щодо країн, відкритих для українських туристів станом на 10 грудня 2021 року, зважаючи на ситуацію з поширенням штаму коронавірусу "Омікрон".

Оновлена карта подорожей опублікована в Telegram-каналі Коронавірус_інфо.

В МЗС наголосили, що наразі для перетину кордону європейських країн у туристичних цілях, окрім стандартних документів, українцям необхідно надати COVID-сертифікат, негативні результати тесту або сертифікат про одужання, або їхню комбінацію.

Водночас деякі країни через локдаун закрили свої кордони або рекомендують утриматися від подорожей.

Зокрема, станом на 10 грудня українським туристам повністю заборонено подорожувати до:

Білорусь

Болгарія

Мальта

Сан-Марино

Словаччина

Лише повністю вакциновані українські туристи можуть потрапити до таких країн:

Бельгія

Естонія

Іспанія

Латвія

Литва

Німеччина

Фінляндія

Франція

Чехія

Швеція

Вакцинацію + тест, довідку про одужання + тест або ПЛР-тест + самоізоляція по прибуттю вимагають Ісландія та Румунія.

Читайте такожНам тут раді: які країни Європи визнають CoronaVacСертифікат про вакцинацію або негативний тест підійдуть для таких країн, як Монако та Чорногорія.

За умови вакцинації + тест або одужання + тест, або ПЛР-тест для українців відкрита Ірландія.

Вакцинація, сертифікат про одужання або тест з самоізоляцією по прибуттю приймаються в таких країнах, як Австрія та Польща (втім, у випадку останньої з 15 грудня знадобиться ще ПЛР-тест за 24 години до прибуття).

За умови наявності сертифіката вакцинації або довідки про одужання відкрита лише Данія.

Вакцинація, сертифікат про одужання або тест приймаються в таких країнах:

Андорра

Боснія і Герцеговина

Молдова

Північна Македонія

Сербія

Туреччина

Хорватія

Вакцинація + тест або тест + самоізоляція приймаються в Італії.

Тест після приїзду + або вакцинація, або одужання, або підходять для Греції.

Вакцинцію або ПЛР-тест приймає Угорщина.

Вакцинація або ПЛР-тест, і в обох випадках додатковий тест по прибуттю потрібні для Кіпру та Грузії.

З вакцинацією + тест впускають Нідерданди.

Вакцинація або ПЛР-тест або довідка про одужання підійдуть для в'їзду до Албанії.

Вакцинацію + ПЛР-тест вимагають Швейцарія та Ліхтенштейн.

Вакцинація + тест після прибуття потрібні для подорожей до Норвегії.

Вакцинація + ПЛР-тест або одужання + ПЛР-тест потрібні для в'їзду до Португалії.

Вакцинацію + ПЛР-тест + тест після прибуття на другий день (самоізоляція на ці дні) або ПЛР-тест + тест після прибуття на другий та восьмий день (самоізоляція на ці дні) вимагає Великобританія.

При цьому слід враховувати, що частина країн Євросоюзу визнає лише чотири схвалені ЄС вакцини (AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson та Moderna), а частина також CoronaVac та CoviShield, які активно використовуються в Україні.

Задля уникнення неприємних ситуацій в МЗС радять перед плануванням подорожей за кордон ознайомитися з актуальною інформацією про умови в’їзду до певної країни на інтерактивній мапі.

Як повідомляв УНІАН, Австрія з 11 грудня 2021 року, після трьох тижнів тотального локдауну, знову пускатиме іноземних туристів.

Натомість з 15 грудня всі мандрівники, які прибули в Польщу з країн, що не входять до Шенгенської зони, повинні будуть додатково мати негативний тест на COVID-19, зроблений не раніше ніж за 24 години до перетину кордону.

Автор: Марина Григоренко