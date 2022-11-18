Раніше у столиці була встановлена мініскульптурка "Привид Києва".

У Києві днями відкрили 38-му бронзову мініскульптурку мистецького проекту "Шукай!", присвячену паляниці – символу української гостинності та "народному" паролю, за яким визначають своїх і чужих.

Як повідомляється на сторінці проекту в Facebook, вона встановлена за адресою вул. Набережно-Хрещатицька, 1 на фасаді готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv. Прикмета скульптурки: "Торкнись мене і скажи: "Паляниця!".

"Попри меми ми вирішили серйозно підійти до створення цієї мініскульптурки. Радилися з етнографами стосовно самої форми паляниці. Нам допомогли підібрати орнамент рушника, притаманний саме для Київщини. І цікаво було нагадати, що таке паляниця. Я нещодавно зустріла двох людей, які думали, що це просто набір звуків, який важко вимовити окупантам", – розповіла авторка проекту "Шукай!" Юлія Бевзенко.

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Як зазначають автори проекту, з етнографічної точки зору вибір кодового слова "паляниця" зовсім не випадковий. Гостей зустрічали з паляницею на рушнику. Рушник – це дорога і водночас межа, яка розділяє своїх і чужих. Чужий просто так не увійде до хати, а паляниця була своєрідною перепусткою.

В наші часи це кодове слово заграло новими фарбами, пояснюють автори проекту: "Через фонетичні особливості слово "паляниця" важко вимовляти окупантам... Коли ворог вторгся на Київщину і до столиці проривалися диверсійні групи, українці питали підозрілих людей: скажи "паляниця"! У росіян виходило вимовити щось подібне до "поляніца". Пропагандисти на російському телебаченні пояснювали, що слово "поляніца" перекладається як "клубніка". Тож наш унікальний пароль став ще й мемом, який висміює недолугість рашистської пропаганди".

Проект "Шукай" у Києві: що відомо

Різноманітні мініскульптурки, присвячені знаковим для Києва подіями, персоналіям чи символам, почали з'являтися на вулицях столиці кілька років тому. Згодом стало відомо, що за проектом "Шукай" стоїть екскурсовод Юлія Бевзенко, яка вирішила таким незвичайним чином розповісти історію Києва. Загалом в столиці нараховуються вже 38 таких скульптурок.

Вже після початку повномасштабного вторгнення Росії до України у столиці була встановлена мініскульптурка "Привид Києва". Це збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, які захищають небо столиці, раптово з'являючись там, де їх не чекають.

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