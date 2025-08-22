Столиця отримала рекордний туристичний збір за пів року під час дії воєнного стану.

У 2025 році у Києві продовжує спостерігатися відновлення туристичної сфери, перші ознаки якого були зафіксовані минулого року.

Як розповіли на Facebook-сторінці Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністраці, за минулий рік доходи столиці від туристичного збору склали 50,83 млн грн, що значно перевищило показники попередніх воєнних років (у 2022 році турзбір становив 38,8 млн грн, а у 2023 – 38,5 млн грн).

"Наразі вже маємо ще вищі показники – 34,8 млн грн за два квартали 2025 року, що на майже 65% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли турзбір склав 22,6 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Отримані кошти, запевняють в управління, спрямовуються на нагальні потреби міста під час дії воєнного стану.

Також там пояснюють, що ці зрушення стали можливими в тому числі завдяки злагодженій роботі українських міст над розвитком внутрішнього туризму, промоційній діяльності на міжнародній арені та всередині країни, а також співпраці турспільноти, бізнесу і місцевої влади.

Туризм в Україні під час війни

Як раніше повідомляв УНІАН, за підсумками 2024 року Держтуризму відсвітувало про поступове відновлення туристичної сфери в Україні, яка фактично завмерла після початку повномасштабного вторгнення Росії до України в лютому 2022 року. Втім, попри зростання надходжень від туризму, бюджет досі недоотримує набагато більше.

Тим часом, іноземні ЗМІ неодноразово писали про збільшення кількості так званих "воєнних туристів" в Україні, які прагнуть на власні очі побачити жахи війни. Цей тренд викликав низку питань з точки зору моралі, однак також такі гості приносять доходи в бюджет нашої країни.

Водночас, окрім проблем з безпекою, туристичні поїздки до України ускладнюють логістичні питання – оскільки на час війни українська цивільна авіація не працює, дорога до країни займає багато часу та коштує дорожче.

