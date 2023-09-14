Влітку 2022 року на вершині гори Цюхів Діл з'явилася 15-метрова оглядова вежа, звідки на 360 градусів відкриваються чудові краєвиди на всю Львівську область.

Осінь – зовсім не привід відмовлятися від піших походів у гори, особливо враховуючи те, що поки вересень радує українців нетипово теплою погодою.

Львівська область ідеально підходить для піших походів восени: тут ще Прикарпаття, а, відповідно, гори порівняно нижчі та пологіші, ніж в інших "карпатьких" областях. Таким чином, безпечно на них підніматися можна і в осінні та навіть зимові місяці, хіба що окрім періодів екстремальних погодних умов.

По-перше, на такі гори з рівномірним плавним набором висоти можна підніматися без спеціальної спортивної підготовки, а, по-друге, такий підйом займе менше часу і ви встигнете спуститися в населений пункт до настання сутінок. І, тим не менш, наполегливо радимо подбати про відповідні одяг та взуття, адже ґрунт місцями може бути слизький, також трапляються камінчики, по яких легко може поїхати нога. Також варто враховувати, що погода восени (а особливо в горах) мінлива – перепади температури в різний час доби можуть бути серйозні.

На території Львівської області є кілька цікавих гірських поселень, з яких можна вирушати в піші походи в гори. Серед них – Славсько, Сколе та Східниця.

Цього разу ми більш детально розкажемо про новий піший маршрут зі Східниці – на гору Цюхів Діл (або ж Цюхів Верх) висотою 931 метр. Влітку 2022 року на вершині цієї гори з'явилася 15-метрова оглядова вежа, звідки на 360 градусів відкриваються чудові краєвиди на всю Львівську область (а якщо погода дозволяє – то і за її межі).

На вершину гори Цюхів Верх доволі легко можна піднятися зі Східниці через Масловецький хребет, тим же маршрутом, що і до Тустані (про нього ми писали в нашому окремому матеріалі), але звернувши приблизно на двох третинах шляху на розвилці вліво, а не вправо. Майте на увазі, що звідси дорога що до Тустані, що до Цюхів Верху вже трохи гірша, тож в дощову погоду тут буде йти не дуже зручно через велику кількістю багнюки.

Далі звідти можна або повернутися назад в Тустань, або спуститися в село Орів – це ще приблизно 3 кілометри.

З Орова ще можна пройти приблизно 12 кілометрів до Трускавця, але це вже маршрут для досвідчених пішохідників і лише під хорошу походу – там більші перепади висоти і місцями немає прохідної дороги, тож доведеться пробиратися через кущі та річку. Тим не менш, протягом уього шляху відкриваються чудові краєвиди, тож маршрут вартий того, щоб його пройти, якщо у вас є сили та натхнення.

Також зі Східниці на вершину Цюхів Верху можна доїхати машиною – тим же шляхом, що й пішки, там цілком пристойна ґрунтовка.

Які ще цікаві туристичні локації чекають на відпочивальників у Східниці, читайте в нашому окремому матеріалі.

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