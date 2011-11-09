60% вінничан готові давати хабарі для вирішення своїх проблем

Той факт, що за рівнем корумпованості суспільства й влади Україна займає 134 місце у світі, свідчить про наявність реальної загрози національній безпеці нашої держави з боку "нечистих на руку" посадовців. Відтак боротьбу із цим явищем влада декларує на усіх рівнях.

На Вінниччині підбили підсумки застосування нового антикорупційного законодавства у третьому кварталі 2011 року.

Як повідомив начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації Юрій Мельник, вступ у дію цього документу не спричинив якісного прориву у боротьбі з корупцією. Як і раніше, серед “найстрашніших” місцевих корупціонерів — сільські та селищні голови: 12 із 41 випадку виявлень корупції за квартал.

Запідозрили в корупційних діяннях також шістьох держслужбовців, по чотири міліціонери, військовики та працівники лісу, по одному пожежнику, працівнику СЕС, ветмедицини та суду.

Серед плюсів нового закону — чітке формулювання поняття кримінальної корупції, а також встановлення відповідальності не тільки для хабарників, а й для тих, хто намагається підкупивши чиновника вирішити свої проблеми. Адже за даними соціологічного опитуваня, проведеного у березні-травні цього року Київським міжнародним інститутом соціології спільно з European Research Association, 60% українців сприймають такий спосіб спілкування з посадовцями як дуже ефективний.

Громадськість також склала свій антирейтинг корумпованості державних установ: на першому місці — державтоінспекція (64.4% опитаних), далі — судова система і медицина (по 60.3%), міліція без ДАІ (59.1%) та прокуратура (51.1%).