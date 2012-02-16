Облрада затвердила програму поліпшення безпеки праці

На Вінниччині прийняли обласну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки, яка сформована за Концепцією Загальнодержавної цільової програми.

Про це повідомила Прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

Ще 31 серпня 2011 року Кабінет Міністрів України видав Розпорядження № 889-р, яким затверджено Концепцію Загальнодержавної цільової програми поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки. У Загальнодержавній програмі передбачено розробку регіональних програм. Тож 14 лютого на 10 сесії шостого скликання депутати Вінницької обласної ради підтримали регіональну програму.

Слід зазначити, що формування заходів програми здійснювалось з урахуванням ризиків промислової безпеки в окремих галузях, які характерні для всього регіону. Під час формування програми був здійснений глибокий аналіз комплексу проблем, які роками накопичувались в різних галузях.

Зокрема, вивчались проблеми подібних галузей в інших регіонах, невчасне попередження та усунення яких призвело до трагічних наслідків. Це і нещасний випадок у лікарні м. Луганська, де у 2010 році вибухнули кисневий балон, і вибух котла 12 грудня 2011 року у Шупиківському навчально-виховному комплексі Богуславського району Київської області та вибух котла в вищому професійному училищі село Заболотне Крижопільського району Вінницької області.

Вистачає проблемних питань щодо технічного стану будівель і споруд в суб’єктів господарювання бюджетної сфери, які експлуатуються з ознаками аварійності без обстеження і паспортизації. У програмі передбачено і блок питань направлений на профілактику і запобіганню травматизму під час виробничої діяльності: проведення навчання посадових осіб, проведення конкурсів, просвітницька робота через засоби масової інформації.

Всі ці заходи спрямовано на збереження та оздоровлення трудового потенціалу Вінниччини, підвищення працездатності та функціональних можливостей працівників, на поліпшення економічного стану в області, зниження ризику виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сприятиме зменшенню видатків з державного бюджету на їх ліквідацію та відшкодування шкоди потерпілим на виробництві. Звісно, що виконання всіх заходів та завдань передбачених у Програмі можливе при належному фінансуванні, яке здійснюватиметься у передбачуваному законодавством порядку за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, обласного та місцевих бюджетів, коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Однак, слід зауважити, що Програму було прийнято після затвердження бюджету області на 2012 рік, тому залишається сподіватись, що передбачені окремі заходи, які потребують фінансування, вдасться втілити в життя, якщо буде перевиконання бюджету.