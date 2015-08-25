Під вогонь мінометів бойовиків потрапили житлові квартали Авдіївки і Красногорівки - штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу в Києві.

«У районі Донецька обстановка незмінно важка. Незважаючи на те, що супротивник значно рідше застосовує важке озброєння, перестрілки на передньому краї тривають практично безперервно», - підкреслив Мотузяник.

Він зазначив, що під вогонь гармат і мінометів бойовиків потрапили житлові квартали Авдіївки і Красногорівки.

На південь від Донецька бойові дії не велися.

Прес-секретар АП зазначив, що в районі Світлодарська та Горлівки вчора було відносно спокійно. Протягом дня в Луганському, Майорскому, Кіровому та Новгородському сталося кілька перестрілок у темний час доби.

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На ділянці фронту від Горлівки до Донецька кілька ворожих провокацій сталися на схід від залізниці Костянтинівка-Ясинувата.

Крім того, на Маріупольському напрямку найбільш «гарячою точкою» було селище Новотроїцьке, яке розташоване на схід Докучаєвська. «Вранці противник провів короткочасний, але потужний обстріл українських позицій з БМП і гранатометів», - підкреслив прес-секретар АП.

Він зазначив, що короткочасні провокації ворога відбулися біля Гранітного і Широкіного.