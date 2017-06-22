Держдеп США засудив залякування бойовиками спостерігачів ОБСЄ на Донбасі

Державний департамент Сполучених Штатів Америки виступив із заявою, у якій гостро засудив "залякування" спостерігачів Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на Донбасі.

Про це заявила речниця дипломатичного відомства Хізер Науерт, передає Deutsche Welle.

Зазначається, що США "глибоко стурбовані" почастішанням випадків насильства та принижень з боку проросійських бойовиків.

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"Останні випадки залякувань включали у себе домагання, погрози та, зрештою, постріли у автомобіль місії", - зазначила представниця Держдепу, коментуючи випадок 20 червня, коли в районі залізничної станції Ясинуватої двоє озброєних чоловіків напали на два патрулі СММ ОБСЄ.

За її словами, цей інцидент став частиною "масштабних зусиль" бойовиків, спрямованих на те, щоб не дати світовій спільноті побачити, що відбувається на контрольованих ними територіях.

Вашингтон закликав до тривалого та стійкого режиму припинення вогню на Донбасі та безперешкодного надання доступу спостерігачам ОБСЄ. Держдепартамент також звернувся до Росії із вимогою вплинути на лояльних їй бойовиків для припинення "кампанії приниження" та виконання Мінських угод.

Як повідомляв УНІАН 20 червня озброєний бойовик «ДНР» в окупованій Ясинуватій намагався напасти на спостерігачів СММ ОБСЄ, які перебували в автомобілях. Коли одна з машин поїхала, озброєний чоловік стріляв у повітря, а також по автомобілю, але не влучив.

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Хуг заявив, що спостерігачі місії внаслідок інциденту не постраждали, проте перебувають в шоковому стані.

Як відомо, Росія здійснює повний контроль над створеними нею псевдоутвореннями «ДНР» і «ЛНР» в окупованих окремих районах Донецької і Луганської областей. Зокрема, вона постійно постачає на окуповані українські території різні види озброєння, боєприпаси, пальне, фінанси та надає іншу підтримку. Також влада РФ відправляє на Донбас найманців з числа громадян РФ та кадрових військових російської армії.

У США та Європейському Союзі неодноразово закликали Росію використати свій значний вплив на бойовиків для припинення вогню на Донбасі та для виконання Мінських угод.