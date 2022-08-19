Бойовик заявив, що український лідер наперекір російській пропаганді не відповідає образу клоуна.

Терорист Ігор Стрілков-Гіркін несподівано розхвалив президента України Володимира Зеленського та "проїхався" по Кремлю. Бойовик дійшов висновку, що образ клоуна суперечить реальним діям українського лідера, натомість ідеально характеризує росіян.

Про це він заявив у своєму Телеграм-каналі.

Гіркін зауважив, що Зеленського називають "клоуном", адже він багато років був професійним коміком. Однак війна чітко продемонструвала, що цей образ абсолютно фейковий.

"Ось, настала війна. Пан Зеленський: нікуди не втік, у бункер не сховався; оголосив, запустив та провів загальну мобілізацію; досягнув масованих поставок зброї від НАТО; "навколо пальця" обвів кремлівських партнерів з "деескалацією"; твердо і впевнено оголосив про цілі війни і так само твердо - навіть про умови переговорів про перемир'я", - констатував Гіркін.

При цьому він наголошує, що у Кремлі не можуть зробити нічого з цього переліку.

"А у нас? А у нас наприкінці 6-го місяця війни (не кажучи вже про 8 попередніх років) роззолочені півні, як і раніше, грають у танкові біатлони і проводять фестивалі військових оркестрів. Ось і виникає питання: "А хто тут клоун?", - розлючено додав Гіркін.

Як повідомляв УНІАН, раніше терорист Ігор Стрілков-Гіркін розлютився через серію потужних вибухів на території окупованого Криму. За його прогнозами, в Міноборони РФ обов'язково придумають безглузді виправдання.

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