Бійці із США отримували буханець хліба щодня разом із водою, яка часто була брудною.

Американські громадяни, які добровольцями воювали на боці України, розповіли про свої жахливі 104 дні перебування в російському полоні.

Їх цитує The Washington Post.

Дрюке та Гюїна росіянам вдалося захопити, коли ті виконували завдання на півночі Харківської області. Це був початок літа. За словами Дрюке, коли вони перетинали кордон із РФ, рашисти вдарили їх у живіт і сказали: "Ласкаво просимо до Росії".

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Російські військовослужбовці зав'язали очі і перевезли американців у намети. Територія була огорожена, а в одному наметі утримували по 6-7 полонених. Рашисти думали, що ці американці не солдати, які просто воюють у складі ЗСУ, а агенти ЦРУ.

"Вони справді думали, що нас надіслав наш уряд або ми отримали велику державну підтримку. Вони дійсно хотіли переконатися, що ми не брешемо про це – і у них були свої способи зробити це", – каже Алекс Дрюке.

Через чотири дні їх перевезли на окуповану територію України у Донецькій області. Тортури були моторошними. Більшість полонених тримали в холодному підвалі, розділеному на камери. Вони отримували буханець хліба щодня разом із водою, яка часто була брудною. Через стіну в сусідній камері було чутно крики та плач.

"Це була одна з найгірших частин - чути, як людям завдають болю, і не мати змоги з цим нічого вдіяти", - пригадує американський воїн.

Пізніше цих американських солдатів змусили говорити на камеру про корупцію в українській армії. Це відео мало стати основою для чергового сюжету російської пропаганди.

21 вересня відбувся обмін полоненими, тоді 10 іноземних добровольців були звільнені завдяки діям офіційного Києва та його союзників.

Обмін полоненими: що відомо

У вересні відбувся масштабний обмін, коли кума Путіна Віктора Медведчука поміняли на 200 захисників України. 55 російських полонених тоді поміняли на п'ятьох командирів "Азову".

Наразі Україна працює над обміном у форматі "всіх на всіх".