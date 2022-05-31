Арестович заявив, що російські війська також, як і місцеве населення, перебувають перед ризиком хімічної та екологічної катастрофи.

Радник глави ОП Олексій Арестович прокоментував сьогоднішній авіаудар окупантів по Сєвєродонецьку, в ході якого вони потрапили в цистерну з азотною кислотою.

За його словами, рашисти піддають ризику хімічної катастрофи як місцеве населення, так і свої ж війська.

"Згідно із заявами Гайдая, велика частина Сєвєродонецька вже під росіянами ... вони, звичайно, гучно заявлять, що місто взято. Але треба розуміти ситуацію. Сєвєродонецьк нижче Лисичанська. Лисичанськ не в оточенні, він має прямий зв'язок з "великою землею"... Після взяття Сєвєродонецька перед наступаючими відкривається красива і дуже отруйна хімічна промзона. Противник, який б'є туди, російські війська, вони піддають, погрожують, ставлять перед ризиком хімічної та екологічної катастрофи і населення, і свої війська теж", - сказав Арестович.

Нагадаємо, в Сєвєродонецьку російські війська потрапили у цистерну з азотною кислотою, яка розміщена на території місцевого хімзаводу. Громадян закликали негайно підготувати маски для обличчя, просочені содовим розчином.

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