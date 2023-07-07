Разом з тим, переконують військові, ресурси для подальшого наступу є - як у техніці (використано не більш ніж 15%), так і в людях.

Проблеми для українських сил на полі бою продовжують створювати російська авіація і безпілотники, зізналися бійці ЗСУ в інтерв'ю Bild.

Особливо великою проблемою для українців є перевага росіян у повітрі, вказують журналісти. Оскільки солдатам поблизу фронту часто не вистачає засобів ППО. Ускладнює завдання і масове виробництво російських безпілотників.

Через БПЛА противник краще бачить пересування військ ЗСУ вдень і, за словами військових, одразу відкривають вогонь. Тому українським бійцям необхідні у великій кількості засоби нічного бачення, щоб рухатися вночі, а ще - бронетехніка.

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Великою ціною Україні дається просування ЗСУ по замінованих росіянами полях. Багато захисників вже втратили кінцівки.

Разом з тим, переконують військові, ресурси для подальшого наступу є - як у техніці (використано не більш ніж 15%), так і в людях. Та й самі бійці налаштовані позитивно і готові звільняти українську територію від окупантів.

Однак, за словами 30-річної військової Маргарити, контрнаступ швидким не вийде. "Ситуація завжди була складною, а зараз ще складніша! За кожним сантиметром звільненої території стоять життя багатьох бійців. Є жертви, важкі бої. Російська армія не деградує і воює примітивно, деякі частини дуже ефективно воюють і удосконалюються, використовують дрони. Сама їхня армія здається слабкою, але вони удосконалюються і намагаються йти в ногу з технологіями", - зазначила Маргарита.

Контрнаступ ЗСУ та втрати армій - останні новини

Контрнаступ ЗСУ триває з початку літа. В української армії є вже перші успіхи, хоча не такі помітні, якими їх хотів би бачити Захід.

У перші тижні українці звільнили одразу 8 населених пунктів на стику Запорізької та Донецької областей. Через відчай ворог навіть пішов на підрив Каховської ГЕС і затоплення власних позицій на лівобережжі Херсонської області, щоб запобігти форсуванню ЗСУ Дніпра і перекинути частину звільнених військ на схід.

Просування українських сил, що, на перший погляд, "застопорилося", пов'язане насамперед з проблемою прориву добре укріпленої лінії оборони окупантів, у деяких випадках - відсутністю паритету в озброєнні і, як зазначив сам Головнокомандувач Валерій Залужний, відсутністю ефективної підтримки з повітря.

Ці перешкоди коштують захисникам життя й техніки. Наприклад, під час штурмів у 37-й бригаді ЗСУ - з майже 50 осіб після штурмів залишилися 20 бійців (інші або поранені, або вбиті, або захоплені в полон). А 47-ма бригада під час таких атак біля Малої Токмачки втратила перші Bradley і Leopard. Разом з тим російська піхота, якій доручено стримувати початкові атаки ЗСУ, зазнала ще більших втрат.

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