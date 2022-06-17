За його словами, страждатимуть малі держави.

Чим закінчиться війна в Україні, невідомо. Однак вона стала початком великого переділу світу, в якому постраждають малі держави.

Таку заяву нещодавно зробив самопроголошений лідер Республіки Білорусь Олександр Лукашенко. Його заяву опублікувало видання "Белта".

"Ніхто не знає, чим там [в Україні] закінчиться. Ніхто не знає, як ситуація буде розвиватися. Те, що відбувається в Україні, — це початок. Це один з елементів великого переділу світу. Будуть ламати, кришити. Страждатимуть малі держави", — заявив Лукашенко.

Нагадаємо, наприкінці травня білоруський диктатор натякнув, що Росія могла б напасти на РБ. А потім він пристрахав чиновників "українським сценарієм".

У Білорусі зараз активно проводяться військові навчання. За словами директора військових програм Центру Разумкова Миколи Сунгуровського, головна мета Лукашенко — забезпечити безпеку свого режиму. Заради цього він готовий використовувати будь-які засоби.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський доручив перевірити оборону у чотирьох областях і готовність до потенційного повторного вторгнення з Білорусі.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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