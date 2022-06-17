Чим закінчиться війна в Україні, невідомо. Однак вона стала початком великого переділу світу, в якому постраждають малі держави.
Таку заяву нещодавно зробив самопроголошений лідер Республіки Білорусь Олександр Лукашенко. Його заяву опублікувало видання "Белта".
"Ніхто не знає, чим там [в Україні] закінчиться. Ніхто не знає, як ситуація буде розвиватися. Те, що відбувається в Україні, — це початок. Це один з елементів великого переділу світу. Будуть ламати, кришити. Страждатимуть малі держави", — заявив Лукашенко.
Нагадаємо, наприкінці травня білоруський диктатор натякнув, що Росія могла б напасти на РБ. А потім він пристрахав чиновників "українським сценарієм".
У Білорусі зараз активно проводяться військові навчання. За словами директора військових програм Центру Разумкова Миколи Сунгуровського, головна мета Лукашенко — забезпечити безпеку свого режиму. Заради цього він готовий використовувати будь-які засоби.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський доручив перевірити оборону у чотирьох областях і готовність до потенційного повторного вторгнення з Білорусі.
Війна Російської Федерації проти України
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