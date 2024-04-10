За словами Володимира Фесенка, існує ризик активізації наступальних дій росіян.

Політолог Володимир Фесенко застерігає від проведення демобілізації до завершення війни в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю Radio NV.

Фесенко підкреслив, що питання проведення демобілізації наразі лише відтермінували у часі.

"Комітет проголосував за те, аби цю норму про терміни, процедуру демобілізації прибрали з тексту законопроекту (про мобілізацію - УНІАН). Це було зроблено на прохання головнокомандувача ЗСУ Сирського, є його лист. Я навіть бачив, як журналісти демонстрували текст цього листа. Тому це було зроблено в рамках парламентської процедури ще на стадії підготовки тексту законопроекту, фактично в останню мить", - зазначив експерт.

За його словами, головна причина такого рішення "достатньо очевидна": Росія готує нову хвилю масової мобілізації. При цьому якщо РФ проведе додаткову мобілізацію навіть 300 тисяч осіб, це буде пов’язано з ескалацією війни.

"Ескалація поки відбувається в формі повітряних ударів, але може бути ескалація активних бойових дій на суходолі, може бути ризик активізації наступальних дій росіян. У них і так є чисельна перевага, а якщо ми ще в цих умовах будемо проводити демобілізацію, ми самі зруйнуємо свою оборону. Треба розуміти, війна не закінчилась. ... Поки йде війна, про жодну демобілізацію не може йтися. Тому що ми тоді самі роззброюємося", - акцентував Фесенко.

Демобілізація в Україні - останні новини

Напередодні стало відомо, що з законопроекту про мобілізацію вилучать норму про 36 місяців служби. Як повідомив УНІАН народний депутат Федір Веніславський, таке рішення ухвалив Кабінет міністрів і звернувся з відповідним проханням до Верховної Ради України.

Як сказав нардеп, це питання має бути врегульоване окремим законом, проект якого має розробити Кабмін.

Причиною для виключення питань демобілізації та ротації, за словами народних депутатів, став лист головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського до міністра оборони Рустема Умєрова, а також звернення міністра до Кабміну. Сирський пояснює це тим, що окремі положення "потребують більш детального аналізу та додаткового вивчення".

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