Маломуж оцінив загрози Кремля.

"Ядерні" загрози Росії зараз використовуються як елемент стримування підтримки України.

Таку думку висловив "Обозревателю" екс-голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії Микола Маломуж.

"Як це може виглядати на практиці? Росія може завдавати ударів по центрах прийняття рішень в Україні, по центрах стратегічного позиціонування і концентрації військ, техніки і нового озброєння з нашого боку. Ці центри зараз знаходяться під пильною увагою Росії. Йде підготовка нанесення ударів по них у разі нових поставок озброєнь, техніки, особливо більш високоточної", - пояснює він.

При цьому генерал підкреслив, що Британія і США, використовуючи свої засоби, в тому числі космічні, контролюють будь-які тактичні і стратегічні точки, які знаходяться на території Росії - як вони переміщаються, як розгортаються, як йде підготовка до їх бойового застосування.

"Джонсон прямо заявив: нам відомі всі ядерні засоби, які є в Росії, тому нанесення удару по них буде миттєвим. Він також заявив, що такі кроки не будуть узгоджуватися з НАТО. Це ще один важливий момент, тому що бюрократія НАТО передбачає дуже тривалий період узгоджень для застосування такої зброї. Британія має потужні ядерні засоби, тому може відповісти і на тактичні, і на стратегічні пуски РФ", - припускає Маломуж.

Загроза ядерного удару РФ

Раніше глава МЗС РФ Лавров побічно натякнув, що в майбутньому його держава може застосувати проти України ядерну зброю.

До цього президент Володимир Зеленський попередив, що світу треба готуватися до ядерного удару агресора.

За даними української та іноземної розвідок, зараз Росія не готує ядерну зброю для застосування.

У свою чергу радник глави офісу президента Олексій Арестович застеріг керівництво РФ від ядерних ударів по території України.

У Держдепартаменті США пригрозили Кремлю наслідками у разі ядерного удару по Україні.