"Можна воювати і в джинсах, а не в офігенних берцях, коли тебе прикриває артилерія", - зазначає Тарас Чмут.

Основним пріоритетом для держави, яка не готувалася до війни, є забезпечення своїх воїнів високоточною та ефективною зброєю, зокрема артилерією, тому екіпірування військовослужбовців бронежилетами та берцями відійшло на другий план.

Таку думку озвучив директор фонду "Повернись живим", воєнний аналітик Тарас Чмут в інтерв’ю для ZN.UA.

"Зараз я скажу дуже непопулярну річ: для держави важливі не "броники" й каски, головне - вигравати бій. А для цього потрібна артилерія, боєприпаси, ППО й протитанкові засоби. Крапка. І це пріоритет. Ось держава і вкладає в пріоритет. Тому можна воювати і в джинсах, а не в офігенних берцях, коли тебе прикриває артилерія", - зазначає Чмут.

Пан Тарас запевняє, що хороші берці і якісний бронежилет, який за його словами навіть не усі вміють правильно носити, не врятують від ворожої артилерії, тому пріоритетність забезпечення армії – це дуже тонка межа.

"Люди завжди переживають за своїх. Міноборони переживає за все. Але є як є. Рятує не "броник" і не каска. Артилерія. Тим більше що 90% того, що передається - фігня, фуфломіцин. Психологічна пігулка. Люди навіть не вміють носити "броники", - додає Чмут, коментуючи передачі оснащення для військових із закордону.

"Звісно, все, про що ми з вами зараз говоримо - ненормально. … Є окремі командири, яким геть усе байдуже. Але зрозуміймо нарешті, що іншого не дано, бо це - мобілізація. І армія з її командирами - дзеркало суспільства. Вони ж не з космосу до нас прилетіли. Це наші друзі й родичі. Корупція? Теж є і в ТрО, і в ЗСУ, і у владі. Конкретних прикладів не дам. З іншого боку - народ стоїть, а держава все-таки розкачується. Зараз уже надходить міжнародна допомога, активно йдуть закупівлі, ми на місяць отримуємо 30-40 тисяч "броників". Стільки ж законтрактовано міністерством, плюс мільйон комплектів форми", - розповідає директор фонду "Повернись живим".

Раніше Тарас Чмут розказав про "відкати" на митних кордонах під час пропуску гуманітарки для ЗСУ.