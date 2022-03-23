Але, щоб остаточно переконатися в його загибелі, потрібно провести процесуальні слідчі дії і оголосити його через Інтерпол в міждержавний розшук.

Російського окупанта, який на Київщині вбив чоловіка і гвалтував його дружину, було ліквідовано військовими України.

Як повідомляє поліція Київської області, за оперативною інформацією "покидька було ліквідовано військовими України, як ворога, який прибув на територію нашої держави у складі збройних сил Російської Федерації".

В поліції зазначають, що на початку березня під час окупації села Богданівки на Броварщині військовослужбовець РФ застрелив господаря одного із будинків, а пізніше, "перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, здійснив наругу над 34-річною дружиною вбитого. Статевий злочин окупант чинив неодноразово, при цьому погрожував жінці та її малолітній дитині розправою".

В повідомленні сказано, що під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу ґвалтівника. Тепер поліція хоче встановити, що рашиста точно ліквідували.

"Втім, щоб підтвердити це чи спростувати дану інформацію, потрібно провести процесуальні слідчі дії. Ми маємо пересвідчитись в тому, що потвора, яка познущалась над українською дівчиною, не уникне відповідальності в разі якщо ще залишилась живою"- зазначають в поліції.

При цьому наголошується, що саме тому ґвалтівнику нині заочно оголосили про підозру щодо порушення законів та звичаїв війни, а також правоохоронці звернулись до суду з клопотанням про взяття військового злочинця під арешт.

"Мерзотника також буде оголошено через Інтерпол в міждержавний розшук. Де б нелюд не знаходився, він буде переданий українському правосуддю та понесе покарання за скоєне. За цей огидний злочин російському військовому загрожує покарання аж до довічного позбавлення волі"- повідомляє поліція.

В повідомленні сказано, що наразі жінка з дитиною перебувають в безпеці, їх життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня телеведучий Андрій Джеджула оприлюднив фотографії командира РФ Михайла Романова, який орудував на Київщині і скоював жорстокі злочини. 22 березня стало відомо, що російському окупанту повідомили про підозру.

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