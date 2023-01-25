Касаткін обіймає посаду начальника відділення бойового застосування.

OSINT-дослідники ідентифікували іще одного російського пілота з аеродрому "Північний" у місті Іваново – підполковника Володимира Касаткіна.

Вказаний аеродром є місцем базування літаків далекого радіолокаційного виявлення та наведення А-50У, які використовуються зс рф для наведення ракет на цивільні об'єкти України, йдеться у Telegram "OSINT Бджоли".

Батько окупанта теж служив у Військово-повітряних силах держави-агресора. Нині від у відставці.

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Касаткін обіймає посаду начальника відділення бойового застосування. Свої соцмережі військовий завбачливо "закрив" від сторонніх очей.

Та, крім того, експерти розшукали паспортні дані та адресу електронної пошти.

А-50У на війні в Україні – що відомо

Відомо, що російські літаки радіолокаційного відстеження присутні на території Білорусі. А-50У регулярно піднімаються в небо для збору розвідданих у підготовці для завдання нових ракетних ударів по Україні.

Втрати Росії в Україні - актуальні дані

ЗСУ продовжують "відправляти в пекло" окупантів. 25 січня захисники "відкобзонили" ще 910 загарбників, таким чином втрати РФ зросли до 123 080 "двохсотих".

Російська армія буквально стирається об штурми Соледара і Бахмута. Напередодні в мережі з'явилися моторошні, але красномовні кадри поля, усіяного трупами російських солдатів десь на Бахмутському напрямку.

А на Соледарському напрямку українські артилеристи підірвали цілу траншею "вагнерівців", які просувалися до позицій ЗСУ.

Трапляються і кумедні моменти на передовій. Так, українські бійці зняли, як на їхнього снайпера висунувся з лопатою російський окупант. В результаті "штурмовик" був знищений одним пострілом.

У боях з ЗСУ був знищений боєць загону "Барс", якого пропагандисти охрестили ледь не "термінатором". Крім того, стало відомо про ліквідацію десантника з сирійським досвідом - героя російських "казок".

В Запорізькій області "відкобзонили" сина топ-кадировця Джамбулата Заураєва.

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