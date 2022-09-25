Путін сам прискорює всі процеси, його сценарій багаторічної війни вже не спрацює.

Екс-посол України в США і відомий експерт в питаннях зовнішньої політики Валерій Чалий дав прогноз з приводу того, коли ж закінчиться війна, яку Путін розв'язав проти України. Він вважає, що події не затягнуться на роки.

Такою думкою Чалий поділився в інтерв'ю для YouTube-каналу "Є питання".

Він вважає, що незабаром Путіну "нагадають" про його безвихідне становище новими ударами ЗСУ по тимчасово окупованому Криму. Так диктатор повинен буде зрозуміти, що його шантаж не діє. Своїми погрозами Путін тільки наближає неминучий кінець, адже Захід реагує на його вчинки все жорсткіше.

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"Так і є: він потрапив у пастку, тепер зрозумів, що потрапив у пастку, а виходу з неї не бачить. Йому американці підказують вихід. Шольц, Макрон, Ердоган (підказують - УНІАН), а він слабка людина. Тому єдиний спосіб це підвищити тиск на нього. Іншого способу вже немає", - зазначив Чалий.

Також екс-посол розповів, що війна не буде тягнутися роками. На його думку, вже наступного року ми зможемо побачити "основне рішення".

"Гарна новина! Всі прогнози, які робили колеги, в тому числі на Заході, що для нас війна може тривати роками, цей сценарій вже не спрацює, війни на роки не буде. Путін прискорює процеси, тому основне рішення ми побачимо наступного року. Саме Путін зробив так, що це "взадоволення" для всього світу не буде розтягнуто на такий довгий час", - резюмував Чалий.

Війна РФ в Україні: як Путін загнав себе в пастку

21 лютого, російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним і Пасічником були підписані відповідні "документи". Вранці 24 лютого диктатор почав повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Рашисти обстрілюють мирне населення, їм вдалося захопити деякі міста і населені пункти України.

Однак планам Путіна не судилося збутися. ЗСУ пішли в масштабний контрнаступ і дали потужну відсіч агресору. У відповідь на це у диктатора взялися погрожувати ядерною зброєю. А незабаром Кремль почав квапити гауляйтерів тимчасово окупованих територій, щоб ті проводили "референдуми".

Як повідомляв Генштаб, рашисти повністю провалили проведення псевдореферендумів, але вперто це приховують. Окупанти збирають підписи зі зброєю і шукають людей по домівках.

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