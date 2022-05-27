Українські війська займають укріплені позиції на Лиманському напрямку.

Лиман здебільшого контролюють російські війська, але ЗСУ зайняли нові укріплені позиції на Лиманському напрямку.

Про це в коментарі hromadske повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Також українські сили перегрупувалися на Світлодарському напрямку.

"Особливо гарячі бої на Лиманському напрямку. Більшість Лимана не контролюється українськими військовими. Так само як і Світлодарський напрямок: відбулося перегруповування сил ЗСУ для того, щоб зайняти укріплені позиції. Ворог зараз перебуває на території Світлодарської громади", - заявив Кириленко.

Окупанти намагаються закріпитися на Лиманському напрямку в очікуванні контратак ЗСУ.

Тривають обстріли вздовж всієї лінії фронту на Донеччині. Окупанти також завдають ракетних та авіаційних ударів по містах, відносно віддалених від лінії фронту. Це Бахмут, Покровськ та Краматорськ.

За словами Кириленка, ЗС РФ хоче захопити всю область, тому Бахмут їх особливо цікавить.

"А потім вони хочуть перекидати своє угруповання через Лиман завдяки контролю над трасою Бахмут-Сєвєродонецьк, щоб наступати на Донецькому напрямку. На півночі області основна ціль росіян - Слов'янськ та Краматорськ" - додав голова ОВА.

Війна в Україні: оновлені дані

Ворог продовжує наступати на сході і зосередив усі зусилля на захопленні Луганської та Донецької областей. За добу ЗСУ відбили 12 атак росіян.

Важкі бої тривають за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, окупанти намагаються вийти на трасу Лисичанськ-Бахмут. Противник відновив наступ на Слов'янському напрямку.

На думку експертів американського Інституту вивчення війни, окупанти вже провалили спробу просунутися на південний схід від Ізюма Харківської області.

Загарбники наполегливо просуваються від Попасної до Бахмута, але у подальшому цей рух сповільнюватиметься, вважають аналітики.

В Херсонській області ворог будує вже третю лінію оборони, що, імовірно, свідчить про наміри російських військ залишитися у регіоні надовго.

Росія продовжує завдавати ракетних ударів по українських містах.

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