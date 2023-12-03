Ще пів року тому їхні пуски з боку окупантів були поодинокими, зазначив речник Повітряних сил.

Масове застосування окупантами керованих авіаційних бомб на південному напрямку стало реальною проблемою.

Як сказав в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат, вчора в сторону Півдня КАБів було запущено дуже багато. За його словами, ще пів року тому їхні пуски були поодинокими.

"КАБ летить неточно, але це 500 кг бомба. Вибухівки там дуже багато, і вони беруть масованими ударами. Було вже і близько ста за добу показників скидання бомб по лінії фронту. Тому це реальна проблема, і ми не просто так говоримо громадянам, щоб чимось лякати. Це меседж і західним партнерам, що нам потрібна зброя, далекобійні системи протиповітряної оборони і якнайшвидше F-16, які могли б протистояти російським літакам", - наголосив Ігнат.

Він підкреслив, що необхідні ті F-16, які мають тактико-технічні характеристики, які здатні протидіяти російській авіації в повітрі і завойовувати перевагу в повітрі.

Чому Росія почала активніше застосовувати КАБи

Окупанти почали активніше запускати по Україні керовані авіаційні бомби з початку жовтні 2023 року. За словами військово-політичного експерта Олександра Коваленка, це пов’язано з тим, що РФ вивела кустарне виробництво УМПК на "промислові" масштаби. Це дозволило армії Росії збільшити запас КАБів, і відповідно, частіше їх застосовувати.

Тому експерт прогнозував, що в жовтні можливий новий рекорд за кількістю використаних авіабомб з боку РФ. Але статистика за листопад виявилася вищою.

За минулий місяць було застосовано понад 1200 згаданих авіабомб. Коваленко стверджує, що так багато Росія по Україні ще не запускала.

Також у листопаді окупанти встановили 2 добових "рекорди" щодо застосування КАБів. Перший припав на 6 листопада, коли авіація РОВ скинула 103 бомби, другий - на 29 листопада, коли Росія застосувала 120 бомб.

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