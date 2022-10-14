Глава Луганської ОВА зазначив, що за людьми, яким відтермінували "призов", постійно стежать.

Російські окупанти знайшли нове джерело "гарматного м'яса" в Луганській області для війни проти України. Загарбники на тимчасово окупованих територіях залучили до примусової мобілізація співробітників "даі".

Про це повідомив голова Луганської Сергій Гайдай.

"До примусової мобілізації (залучають - ред.) співробітників "даі". Номери автомобілів тих, кому відстрочили призов після отримання повістки, вносять в спеціальну електронну систему, яка дозволяє відстежувати чоловіка. А потім – на передову", - написав Гайдай.

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Мобілізація в Росії - що відомо

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі, на тлі провалів в Україні. Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тисяч осіб. У ЗМІ з'являлася інформація про намір залучити 1-1,2 мільйона чоловік.

Незабаром повістки почали роздавати і тим, хто не підходить під мобілізацію. Президент РФ Володимир Путін дуже швидко визнав проблеми з оголошеною на території Росії "частковою" мобілізацією.

Після оголошення мобілізації з Росії масово почали виїжджати чоловіки призовного віку. До 4 жовтня, за інформацією джерел Forbes, від 600-700 тисяч до майже мільйона росіян виїхали з Росії.

На початку жовтня в СБУ повідомили, що окупанти вже перекидають перших мобілізованих і серед них є перші загиблі.

14 жовтня ЗМІ повідомили, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прийняв рішення про проведення прихованої мобілізації в країні для доукомплектації бойових частин.

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