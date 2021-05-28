Після півночі ворог п'ять разів порушував режим припинення вогню.

За минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, один український воїн загинув.

Про це повідомляється в ранковому зведенні штабу ООС.

Так, поблизу Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також з великокаліберних кулеметів.

Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля населеного пункту Опитне окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а неподалік Новгородського – з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Мар’їнки ворог здійснив обстріл з протитанкових гармат.

У напрямку населеного пункту Новотошківське окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Унаслідок обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав кульове поранення, несумісне з життям.

На обстріл російсько-окупаційних військ українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень Українська сторона Спільного центру з контролю та координації поінформувала представників СММ ОБСЄ.

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Станом на 7:00 зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Зокрема, поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, а біля Водяного – ще й з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У районі населеного пункту Гранітне ворог використав великокаліберні кулемети. У цьому ж напрямку по українських позиціях з БПЛА було скинуто два постріли ВОГ-17.

У напрямку Пісків противник застосував стрілецьку зброю.

Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав кульове поранення. Воїну надали домедичну допомогу та евакуювали його до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

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Автор: Наталя Нічишина