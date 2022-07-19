500 бурятів хочуть звільнитися з російської армії.

На п'ятому місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало відомо про те, що російські військові масово звільняються з армії РФ.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Так, у березні 2022 року, лише через місяць після початку бойових дій, 300 військовослужбовців, які воюють на боці РФ, самовільно, не дочекавшись звільнення, склали зброю і поїхали з України.

Йдеться про військових з частини 63354, що дислокується в Буйнакську. Повідомляється, що окупанти почали процедуру розірвання контракту.

За словами матерів військовослужбовців, які відмовилися воювати проти України, у солдатів не було ні спорядження, ні продовольства.

Цю ж інформацію підтвердив правозахисник. За його словами, військовослужбовці зіткнулися з проблемами з обмундируванням, забезпеченням, а "зброя траплялася несправна".

Дехто повернувся з обмороженими кінцівками, кілька людей через це залишилися інвалідами, оскільки довелося "зрізати почорніле м'ясо".

У результаті частина людей звільнилася, а деякі під тиском родичів і місцевої влади відновилися і після госпіталю знову поїхали в Україну.

Також про подібний випадок повідомив фонд "Вільна Бурятія". 150 контрактників з 5-ї окремої гвардійської танкової бригади військової частини 46108 написали рапорти про відмову від участі в українському конфлікті.

Глава Фонду "Вільна Бурятія" Олександра Гармажапова, заявила, що ще близько 500 бурятів хочуть звільнитися з російської армії.

Війна в Україні:

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію незалежної України.

За словами очевидців буряти, які воюють на території України, відрізняються особливою жорстокістю. Якщо росіяни переважно п'ють і мародерять на окупованих територіях, то буряти - катують, гвалтують і масово розстрілюють мирне населення.

Станом на 15 червня жителів Чечні шантажували викраденням рідних, тортурами та іншими методами тиску, якщо ті відмовляться їхати воювати в Україну.

Станом на 18 червня було відомо, що Бурятія ховає щодня, а РФ відправляє на війну вихідців з бідних регіонів.

Станом на середину червня підтверджені дані про 184 загиблих з Бурятії.

29 червня 2022 року дружини бурятів вимагали повернути їхніх чоловіків з України.

12 липня 2022 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Росії буряти вистрибують з автобусів, щоб не доїхати на війну.

13 липня 2022 року стало відомо, що Москві сформували спеціальний військовий підрозділ для набору найманців, тобто фактично мобілізація дісталася до Москви.

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