Особливістю цієї атаки він назвав застосування великої кількості "Кинджалів".

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, з яких напрямків відбувалася нічна ракетна атака на Україну. Також він зауважив, що її особливістю було застосування великої кількості ракет "Кинджал".

Військовий нагадав, що окрім шести "Кинджалів" було знищено також дев’ять "Калібрів", три балістичні ракети, шість "Шахедів" та три розвідувальних безпілотника оперативно-тактичного рівня.

"Атака відбувалася з винищувачів МіГ-31К. Із двох напрямків – з півночі та зі сходу. Кораблі, відповідно, атакували з Чорного моря. Дев’ять ракет, про які я казав, - "Калібр", - зазначив речник.

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Також, додав він, з північного напрямку відбувалася атака ракетами С-400 або ж "Іскандер М", які летіли балістичною траекторією.

Говорячи про "Кинджали", Ігнат зауважив, що їх у Росії "не так і багато".

"Була інформація, що до півсотні у них саме аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал", - від Головного управління розвідки. Таким чином, ворог застосував, власне, таку велику кількість ("Кинджалів" - УНІАН). Тому що це озброєння у них в дефіциті, зрозуміло, його менше всього є", - сказав Ігнат.

Ракетна атака на Київ в ніч на 16 травня - головні новини

У ніч на 16 травня російські окупанти запустили по Києву шість ракет "Кинджал". Їх було уражено українською протиповітряною обороною.

Оперативне командування "Південь" повідомило, що протягом ночі ворог зменшив своє корабельне угруповання в Чорному і Азовському морях до дев’яти одиниць, водночас наростивши кількість ракетоносіїв.

У Командуванні розповіли, що до нічної ракетної атаки підключилися фрегат і малий ракетний корабель в Чорному морі. Також був задіяний малий ракетний корабель в Азовському морі.

Зазначається, що чотири "Калібри", які ворог спрямував через зону відповідальності "Півдня" вглиб України, були знищені силами протиповітряної оборони над Миколаївщиною, а решта п’ять – в інших регіонах країни.

У ОК "Південь" зауважили, що з урахуванням використаних за ніч ракет, загальний сумарний залп "Калібрів" складає наразі 15 ракет.

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