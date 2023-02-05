Останнім часом окупанти намагаються атакувати і на півдні, і на сході України.

Російські окупаційні війська можуть розглядати різні варіанти нового наступу на Україну напередодні річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого. Загострення спостерігається на декілької напрямках.

Видання The Telegraph пише, що за останні кілька тижнів вони завдали ударів уздовж південного фронту в Запорізькій області, у місті Вугледар на південному сході Донецької області, а також уздовж лісистої лінії фронту в Луганській області. Що є головною загрозою, ще ніхто не знає.

Зазначається, що багато людей на Донбасі припускають імовірний відхід ЗСУ на нову лінію оборони, як це було під час боїв з Сєвєродонецьк Луганської області влітку 2022 року. Також люди виїжджають з містечка Часів Яр на Донеччині.

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У статті наголошується, що в разі захоплення ворожими військами Бахмута це буде важким ударом для України, але це не обовʼязково стане причиною прориву окупантів. Проте Бахмут може виявитися відволікаючим маневром.

В американському Інституті вивчення війни у звіті 3 лютого зазначили, що Росія спрямує основні наступальні зусилля своїх військ на Луганщині – в районі Сватового та Кремінної.

"Ці два ключові вузли нині перебувають у руках Росії, але від осені вони були метою українського наступу. Удар тут може мати на меті вивести українців із рівноваги у менш захищеному районі", – пишуть журналісти.

Водночас український офіцер, який зараз знаходиться в Харкові вважає, що окупанти можуть піти в атаку зі сходу, намагаючись повернути під свій контроль територію, яку вони втратили під час контрнаступу ЗСУ у вересні. Ворог міг би спробувати відштовхнути українські війська від лінії постачання між Валуйками Бєлгородської області Росії до Сватового.

В подальшому окупанти могли б перерізати магістраль між Харковом та Ізюмом, аби позбавити українські сили шляхів постачання на Донбас. Проте військовий зазначив, що у російських військ недостатньо сил, щоб атакувати сам Харків. Він також виразив сумнів щодо того, що ворог вдасться до такої спроби. Водночас він би не здивувався в разі ворожого удару через кордон на Сумщині.

"Є багато місць, куди вони можуть піти", – додав український офіцер.

Водночас незалежний військовий дослідник із Києва Кирило Михайлов вважає, що непередбачуваним чином можуть розвиватися події на півдні України. Він наголосив, що російські окупанти не мають достатньої кількості ресурсів, аби провести наступ на всіх фронтах. Проте в них багато мобілізованих, щоб використовувати їх для утримання лінії фронту та зосередити свої найбільш досвідчені сили для небезпечного наступу в одному районі.

При цьому атака на південному фронті загрожувала б основним маршрутам постачання українських сил на Донбасі. Проте в цьому випадку окупантам знадобиться подолати відстань від нинішньої лінії фронту до траси Дніпро-Донецьк 50-60 кілометрів.

Новий наступ РФ на Україну: прогнози

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що запорізьке угруповання російських військ значно слабкіше і вразливіше, ніж донецьке чи луганське, а тому будь-які плани РФ щодо наступу на цьому напрямку можуть завершитися чимось куди більшим, ніж просто фіаско.

Аналітики американського Інституту вивчення війни припускають, що Кремль, ймовірно, знову переоцінює можливості російської армії в контексті нового великого наступу в Україні. В ISW вважають, що давно обговорюваний наступ РФ, швидше за все, завершиться передчасно.

Водночас військовий експерт Михайло Притула заявив, що для нового наступу російські війська можуть розглядати три напрямки: північний, південний та донецький. Він додав, що РФ обрала тактику навали живою силою на гарячих точках фронту, попри колосальні втрати.

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