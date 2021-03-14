За словами генерала Назарова, такий план на початку березня 2014 року розглядав Генштаб ЗСУ.

Під час окупації Кримського півострова в 2014 році підрозділи ЗСУ могли зайняти і утримувати кримські аеродроми та інші стратегічні об'єкти.

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Таку думку в інтерв'ю «Крим.Реалії» висловив перший заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Віктор Назаров. Він входив до складу військової делегації в Крим.

"Ті задуми передбачали наше силове втручання в Криму. Ми розуміли, що завдання досить складне і навряд чи може бути виконане на 100%. Але з усім тим взяти під контроль ключові аеродроми, ключові об'єкти, як потім було на Донбасі, воно було реальне. Я досі аналізую і роблю висновок, що це завдання було реальне», – зазначив Назаров.

За словами генерала, відповідний план на початку березня 2014 року розглядав Генштаб ЗСУ. Однак пізніше його скасував начальник Генштабу ЗСУ України Михайло Куцин.

"Аргументація прозвучала так, що ситуація і так дуже напружена, не треба її напружувати ще більше. "Все, давайте команду «відставити», всіх повертати, і нікого не відправляйте, літаки на аеродроми, підрозділи свої в казарми, і на цьому завершуємо», – розповів він.

Плани ЗСУ щодо звільнення Криму в 2014

Українська армія взимку 2014 року готувала секретну операцію, щоб зірвати анексію Криму Росією і захистити півострів. До Криму збиралися перекинути найбільш боєздатні підрозділи ВДВ.

Коли підготовка операції стартувала, в Криму на планових військових навчаннях вже перебувала розвідрота 25-ї повітряно-десантної бригади ЗСУ. Планували також перекинути розвідників з Кіровоградського полку спеціального призначення і 79-ту аеромобільну бригаду з Миколаєва.

Екс-заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос у 2014 році керував штабом ВДВ України. У коментарі журналістам він розповів, що операцію дійсно готували в лютому і планували почати на початку березня.

Десантники мали увійти до Криму, зайняти позиції і посилити угруповання ЗСУ на півострові.

Екс-голова Верховної Ради України, в.о. президента України (2014) Олександр Турчинов вважає, що на початку 2014 року українська армія не була готова до захисту своєї держави. Колишній голова Верховної Ради зазначив - чимало людей не розуміють, що головною небезпекою була повноцінна континентальна війна.

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Автор: Дмитро Захаров