Незаконні угрупування ОРДЛО цілком підпорядковані Росії та регулярно отримують з РФ збройну допомогу.

Ватажок терористичної "ДНР" Денис Пушилін каже, що проситиме Росію про допомогу у разі "нападу України". Останніми тижнями окупанти активно поширюють фейки про нібито підготовку Києвом до військового "походу" на окуповані Росією території Донбасу.

Про це він заявив в ефірі пропагандистам з Россия-24.

Він сказав, що керовані Кремлем бойовики нібито "розраховують на власні сили", але з огляду на те, що Україна "залучає зовнішні сили", проситимуть допомогти Росію.

Терористи, переконує Пушилін, "перебувають у стані підвищеної готовності".

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Владу озброєних терористів, які захопили органи самоврядування в окремих населених пунктах на Донбасі в 2014 році, не визнає жодна з країн світу.

Незаконні угрупування бойовиків цілком підпорядковані Росії та регулярно отримують з РФ збройну допомогу. Сама Москва це заперечує і стверджує, що до конфлікту на Донбасі не має ніякого відношення, називаючи себе "третьою стороною".

З початку збройної агресії Росія усіляко намагається підштовхнути українське керівництво до прямих переговорів з бойовиками, що визнало б легітимність окупаційної влади і повністю зняло б політичну відповідальність з Кремля за розв’язану війну на українському сході.

Російські війська біля кордону України

31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що РФ зосередила біля кордонів України і на окупованих територіях угруповання військ чисельністю 90 тис. осіб.

Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив, що Російська Федерація припуститься серйозної помилки, якщо спробує захопити нові території в Україні, як зробила це у 2014 році, коли захопила Крим й окремі райони Донецької і Луганської областей.

15 листопада глави МЗС Франції та Німеччини у своїй заяви запевнили, що в разі початку масштабних воєнний дій Російської Федерації проти України, РФ стикнеться з важкими наслідками і буде змушена заплатити високу ціну.

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Автор: Яна Ставська