На межі областей за минулу добу росіянами завдано сім ракетних ударів, три мінометних обстріли.

Вночі російські окупанти з РСЗВ "Град" потужно обстріляли Білогорівку.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Після 22:00 вони декілька разів із РСЗВ "Град" били по Білогорівці", - зазначив Гайдай.

За його даними, окупанти кидають нещодавно мобілізованих жителів окупованих населених пунктів Луганщини в бій, аби саме ті гинули у битві за декілька кілометрів території області.

"Вони й отримують те, на що заслуговують, а саме кулі, але практично стоять на місці. Попри щільний артилерійський та ракетний тиск, наші Збройні сили утримують свої позиції", - повідомив Гайдай.

Він уточнив, що зупинено наступ ворога поблизу Білогорівки. За цим та іншими напрямками в супротивника спостерігаються значні втрати.

Як зазначив голова ОВА, окупанти націлені на штурм Бахмута, тому й влаштовують терор в населених пунктах, розташованих на підступах до цього міста.

На межі областей за минулу добу росіянами завдано сім ракетних ударів, три мінометних обстріли, проведені дві атаки із застосуванням ствольної артилерії та ще дві – за підтримки реактивної. За даними Гайдая, серйозно постраждало Верхньокам’янське – по домівках людей, які залишились, росіяни влучали і з артилерії, і з "Градів", і навіть застосовували авіацію.

"Не за планами в окупантів йдуть справи й в окупованих містах. Росіяни обіцяли швидкоруч відновити об’єкти критичної інфраструктури. Газопостачання – усього за тиждень. А на справі в них значні труднощі не те що з ремонтом – із підвезенням. Не тільки питної, а й технічної води", - повідомив Гайдай.

За його даними, окупанти наразі тільки "планують налагодити" підвіз води.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня Гайдай заявив, що наразі невідомо, скільки людей залишається на Луганщині. Також відсутня точна інформація про кількість загиблих.

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