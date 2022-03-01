РФ активно обстрілює центри міст, завдає прямих ракетних та артилерійських ударів по житлових кварталах та органах влади.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що мета Росії на сьогодні – масова паніка, жертви серед цивільного населення, руйнування інфраструктури.

Відповідний допис з'явився в його Twitter.

"Маски остаточно скинуто. РФ активно обстрілює центри міст, завдає прямих ракетних та артилерійських ударів по житлових кварталах та органах влади. Мета РФ зрозуміла – масова паніка, жертви серед цивільного населення, руйнування інфраструктури", - зазначив він.

За його словами, Україна гідно б'ється.

Нагадаємо, вранці 1 березня в бік будівлі Харківської ОДА російськими військовими було здійснено ракетний обстріл. За попередньою інформацією, поранено близько 20 осіб. Майже знищено будівлю ОДА.

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