Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що мета Росії на сьогодні – масова паніка, жертви серед цивільного населення, руйнування інфраструктури.
Відповідний допис з'явився в його Twitter.
"Маски остаточно скинуто. РФ активно обстрілює центри міст, завдає прямих ракетних та артилерійських ударів по житлових кварталах та органах влади. Мета РФ зрозуміла – масова паніка, жертви серед цивільного населення, руйнування інфраструктури", - зазначив він.
За його словами, Україна гідно б'ється.
Нагадаємо, вранці 1 березня в бік будівлі Харківської ОДА російськими військовими було здійснено ракетний обстріл. За попередньою інформацією, поранено близько 20 осіб. Майже знищено будівлю ОДА.
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