Раніше стало відомо, що ОБСЄ призупинила свою моніторингову місію в окупованому Донецьку через проросійських "протестувальників", які вимагають від спостерігачів сприяти звільненню російського офіцера, захопленого українськими військовими.

Попри припинення роботи в окупованому Донецьку, Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ продовжує свою діяльність на частині Луганської області, що непідконтрольна українській владі.

Про це прес-служба ОБСЄ повідомила телеканалу "Дом".

"У зв'язку з протестом напроти готелю, де в непідконтрольному уряду Донецьку проживають члени Місії, СММ не має можливості відрядити з нього жодного патруля для виконання доручених їй завдань. Патрулювання в непідконтрольних урядові районах у Луганській області продовжується згідно з мандатом Місії", - йдеться у відповіді.

ОБСЄ закликає сторони усунути будь-які перешкоди свободі пересування спостерігачів місії.

В організації нагадали, що СММ ОБСЄ в Україні доручено встановлювати факти та інформувати про них.

"Місія не робить оцінок, водночас усі відповідні спостереження включаються до звітів СММ, доступних широкому загалу на веб-сайті ОБСЄ", - підкреслили у прес-службі.

Читайте такожНа Донбасі українські військові затримали російського військового під час розвідки в районі Золотого (фото)

Нагадаємо, ОБСЄ призупинила свою моніторингову місію на сході України через "протести" біля готелю в підконтрольному російським загарбникам Донецьку.

Близько 200 проросійських "протестувальників" вимагають від спостерігачів ОБСЄ сприяти звільненню російського офіцера, захопленого українськими військовими минулого тижня.

Перед цим стало відомо, що військові Збройних сил України затримали російського військового Андрія Косяка, коли російські окупанти проводили розвідку місцевості в районі Золотого на Донбасі. Група озброєних окупантів із пов'язками СЦКК здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ під прикриттям проведення робіт із розмінування.

Автор: Денис Прядко