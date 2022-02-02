1 лютого Зеленський анонсував перехід Збройних сил на професійну основу.

На першому етапі реформи ЗСУ призов в Україні збережеться, проте в якості альтернативи запровадять короткострокову інтенсивну військову підготовку (3-4 місяці).

Пройшовши таку підготовку, молоді люди не потраплятимуть під призов. Натомість вони отримають базові військові навички, роз’яснив новий указ президента міністр оборони Олексій Резніков.

З 1 січня 2024 року Міноборони планує повністю замінити призов на короткотривалу інтенсивну підготовку, поступово збільшуючи обсяги залучених і підтримуючи їхні навички шляхом періодичних тренувань та зборів.

"На сьогодні вже є розрахунки та обґрунтування різних моделей виконання Указу. Для реалізації зазначених кроків Уряд найближчим часом запропонує пакет необхідних законопроектів і підзаконних актів. Ми сподіваємся на єдність українського парламенту у цих питаннях", — відзначив Олексій Резніков.

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Масштабна реформа ЗСУ: що відомо

1 лютого президент України Володимир Зеленський у стінах парламенту анонсував перехід Збройних сил на професійну основу.

Йдеться, зокрема, про скасування обов’язково призову з 2024 року і запровадження моделі інтенсивної системи військового вишколу - як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року.

Зеленський доручив МО розробити концепцію поступового переходу до формування професійного війська, передбачивши: збільшення термінів дії контрактів; підвищення зарплат військовим; формування системи спеціальної підготовки та перепідготовки військовослужбовців, які уклали довготермінові контракти.

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