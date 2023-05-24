За 15 днів надійшло 34 скарги про проблеми з роботою укриттів.

Випадки закритих укриттів у Києві під час повітряних тривог не є системними і будуть вирішуватись моментально.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказали перший заступник начальника Київської міської військової адміністрації генерал-майор Володимир Кидонь та директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук на брифінгу щодо перевірок укриттів, на які скаржилися кияни.

Кидонь зазначив, що на останній нараді засідання Ради оброни Києва начальник КМВА генерал-полковник Сергій Попко поставив на особливий контроль питання роботи укриттів, бо безпека і життя людей сьогодні є найбільш важливими.

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"Будь-які сигнали, які поступають на гарячу лінію військової адмістрації, будуть вирішуватись моментально", - наголосив Кидонь.

Він сказав, що впродовж 15 днів надійшло 34 скарги через те, що під час повітряних тривог були проблемні питання щодо роботи укриттів. При цьому вже 27 об'єктів перевірені Національною поліцією, представниками департаменту муніципальної безпеки і районними державними адміністраціями. "З них є шість укриттів, які не рахуються укриттями. Мешканцями подали скаргу, що це укриття, а вони навіть не зараховані, що це укриття, які відносяться до цивільного захисту", - додав він.

Кидонь наголосив, що в КМВА на усі скарги реагують. "Це не є системним. Це є все точковим, яке буде вирішуватися на місці представниками влади", - зазначив він.

Захисні споруди у Києві - який їх стан

Своєю чергою, Ткачук повідомив, що у Києві сформований фонд захисних споруд цивільного захисту, який на сьогодні налічує більше ніж 4 тис 100 об'єктів. Після отримання 34 скарг про непрацюючі або невідчинені об'єкти, ведеться робота з балансоутримувачами з метою виконання ними заходів цивільного захисту. Крім того, на цих об'єктах ведуться ремонтні роботи, аби зробити їх придатними для експлуатації.

"Роботу по виявленню таких укриттів ми почали ще з 2014 року. За цей час ми перевірили більше ніж 13 тисяч підвальних приміщень і об'єктів подвійного використання. На жаль, виходячи з їх технічного стану, на початок 2022 року вимогам відповідали і могли використовуватися приблизно 3,5 тисяч об'єктів подвійного використання та 514 сховищ, які знаходяться на підприємствах", - сказав Ткачук.

Він сказав, що впродовж 2022 року було збільшено кількість захисних споруд фонду на 394 об'єкти, а цього року збільшено ще на більше ніж 120 об'єктів.

"Будь-яка інформація, яка доходить до нашого департаменту стосовно непрацюючих захисних споруд, сховищ, відпрацьовується вже по конкретному об'єкту і адресі. Основна проблематика, з якою ми зіштовхуємося, це виключно індивідуальна позиція кожного балансоутримувача, який володіє тим, чи іншим об'єктом", - сказав Ткачук.

Як вирішуватиметься проблема із приватними власниками сховищ

Він нагадав, що існує три основні форми власності: державна, комунальна і приватна. "Згідно чинного законодавства, якщо ми знаходимо важелі впливу на державну і комунальну форми власності, то ми маємо деякі проблеми з приватниками", - підкреслив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА.

За його словами, деякі приватні особи самостійно приймають рішення про закриття сховищ. Зокрема, багато скарг від громадян стосувалися того, що у 2022 році сховища працювали, а потім власник ухвалив самостійне рішення про закриття.

"З такими власниками ми будемо розбиратися на рівні правоохоронних органів. Будемо подавати заявки в прокуратуру і Національну поліцію. За необхідності, будемо доводити до суду і розглядати питання розірвання договорів таких об'єктів, які не використовуються за призначенням", - сказав Ткачук.

Водночас, за його словами, згідно чинного законодавства, передбачена адміністративна відповідальність через невиконання заходів цивільного захисту.

"На рівні військової адміністрації нашого міста будемо ініціювати кримінальне покарання для балансоутримувачів, які не виконують заходи цивільного захисту", - наголосив Ткачук.

При цьому, генерал-майор Володимир Кидонь додав, що 23-25 травня проходять військові навчання, і одне із питань цих навчань - це перевірка засобів укриття у Києві. За результатами перевірок буде зроблена доповідь начальнику КМВА.

Проблема з укриттями в Києві

17 травня стало відомо, що майже в усіх районах Києва зафіксували численні випадки закритих укриттів під час останньої російської ракетної атаки. Зокрема, до начальника КМВА Сергія Попко надійшли численні скарги від киян щодо закритих укриттів під час останньої ракетної атаки. На засіданні Ради оброни Києва було вирішено в найстисліший термін проінспектувати усі укриття.

Також з 22 травня у Києві наземний громадський транспорт у разі оголошення повітряної тривоги буде довозити пасажирів до найближчого укриття.

Раніше ВСУ попередили жителів Києва та Київщини про проведення військових навчань у регіоні з 23 по 25 травня і закликали зберігати спокій та не повідомляти у соціальних мережах про переміщення техніки та особового складу.

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