Американський президент нагадав, що російський колега по суті відрізав два регіони України.

Президент Росії Володимир Путін готує ґрунт для того, щоб просунутися вглиб України, він попросив дозволу у Держдуми на це.

Про це під час свого відеозвернення заявив президент США Джо Байден.

"Вчора Володимир Путін визнав два регіони України як незалежні. За фактом він оголосив, що відрізає собі частини України. Він готує підґрунтя для просування вглиб України", — заявив глава американської держави.

Також Байден оголосив про запровадження антиросійських санкцій, серед яких - санкції проти двох російських банків, російського суверенного боргу, російських еліт та їхніх сімей.

Нагадаємо, 22 лютого 2022 року президент США Джо Байден виступив зі зверненням щодо ситуації довкола України та санкцій проти РФ.

Напередодні військова розвідка США неодноразово попереджала, що Росія готується до повномасштабного вторгнення до України. Ці меседжі озвучував Байден.

У Сполучених Штатах Америки вітають рішення Німеччини зупинити сертифікацію газопроводу "Північного потоку-2" через визнання Росією незалежності "ЛДНР".

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