Російський президент заявив, що перспективи розвитку відносин РФ з Україною залежать від української влади, а не від нього.

Президент Росії Володимир Путін оголосив, що РФ буде «нарощувати підтримку» окупованого Донбасу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на прес-конференції.

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«Ми, Росія, як підтримували Донбас, так і будемо підтримувати. Ми навіть будемо нарощувати нашу підтримку Донбасу. Це стосується і підтримки виробництва, і вирішення соціальних питань, і інфраструктурного характеру питань тощо», - заявив Путін.

При цьому він зазначив, що перспективи розвитку відносин РФ з Україною значною мірою залежать від української влади, а не від нього. «Що стосується перспектив розвитку відносин між Росією і Україною: це значною мірою залежить від української влади», - сказав Путін.

«Я зараз не скажу - від України. Від української влади», - оголосив він.

До слова, сьогодні, 17 грудня, проходить перша велика онлайн-конференція Володимира Путіна. У розмові з працівниками ЗМІ він уже встиг пояснити, чому не зробив скандальну російську вакцину від коронавірусу собі.

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Автор: Роман Цимбалюк